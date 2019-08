Governo | Italia in Comune | ‘consegnato a Conte patto dei sindaci’

Il falco tedesco della Commissione Ue : "Bene il nuovo Governo Conte - ricompenseremo l'Italia" : Il nuovo incarico conferito a Conte è “uno sviluppo positivo”. Ora ci si aspetta dall’Italia “un Governo pro-europeo che non lavori contro l’Europa”. Lo ha detto il commissario Ue uscente al bilancio Gunther Oettinger in un’intervista radiofonica all’emittente Swr. Bruxelles ”è pronta a fare qualsiasi cosa per facilitare il lavoro del Governo italiano quando entrerà in ...

Oettinger : "Dalla Ue sostegno per facilitare il lavoro del nuovo Governo italiano" : Il commissario europeo al Bilancio, il tedesco Guenther Oettinger, ha salutato con favore la prospettiva che in Italia si insedi un nuovo "governo pro-Europa", definendola un "buono sviluppo". Di conseguenza, ha voluto sottolineare Oettinger parlando alla radio Swr, "è stato così messo un limite" al ministro dell'Interno uscente, Matteo Salvini, "un populista che fa politica in costume da bagno". Parlando del possibile sostegno a Roma da parte ...

Governo Pd-M5s - il Conte bis è vicino : "L'Italia dà una seconda possibilità al signor Nessuno" : L'editoriale di Bloomberg: "Conte ha guidato una coalizione instabile composta da due partiti molto diversi tra loro che è...

LETTURE/ Il Governo - gli italiani e quelle file di intellettuali con pochi dissidenti : C'è una divaricazione crescente in Italia fra popolazione e manovre governative. Le colpe del Partito Unico degli intellettuali

Governo : Conte al Colle domani alle 9.30. M5S-Pd - intesa sul Conte-bis. Di Maio : «Destra e sinistra concetti superati». Salvini : 60 milioni di italiani ostaggio : Governo, il rebus potrebbe trovare una risposta oggi, alla seconda giornata di consultazioni. Sergio Mattarella aspetta al Quirinale i "big" del quadro politico per individuare una...

Elezioni 2019 - italiani alle urne (anche con il nuovo Governo) : le date : Gli italiani potranno dire la loro alle urne: restano infatti tre importanti appuntamenti elettorali nel calendario...

Governo - diretta. ?Di Maio : «Conte-bis - c'è l'accordo con il Pd - destra e sinistra concetti superati». Salvini : «Italiani ostaggio di 100 cacciatori di poltrone». Zingaretti : «Nessuna staffetta» : Governo, il rebus potrebbe trovare una risposta oggi, alla seconda giornata di consultazioni. Sergio Mattarella aspetta al Quirinale i "big" del quadro politico per individuare una...

Governo - Di Maio cita Nenni e critica Salvini : “Non scappiamo da promesse agli italiani” : “Qualcuno nella storia ha detto che in politica ci sono sempre due categorie di persone, quelli che la fanno e quelli che ne approfittano”. Lo afferma, citando Pietro Nenni, il capo politico del M5S Luigi Di Maio dopo le consultazioni al Quirinale. “Sessanta milioni di italiani hanno vissuto questo agosto nell’incertezza assoluta. Gli italiani è da circa un mese che non hanno più un Governo pienamente in carica. Sulla testa ...

Governo - diretta. ?Di Maio : «Conte-bis - c'è l'accordo col Pd». Salvini : «Italiani ostaggio di 100 cacciatori di poltrone» : Governo, il rebus potrebbe trovare una risposta oggi, alla seconda giornata di consultazioni. Sergio Mattarella aspetta al Quirinale i "big" del quadro politico per individuare una...

Crisi - Salvini al Quirinale : “Governo Pd-M5s? Italiani sconcertati. Disegno che viene dall’Ue” : “Secondo il rituale siamo stati rapidi, precisi, diretti, onesti fino in fondo con il presidente Mattarella cui abbiamo espresso lo sconcerto non della Lega ma di milioni di Italiani rispetto al teatrino della guerra delle poltrone che si verifica da giorni”. Lo dice Matteo Salvini al Quirinale. E continua: “Tutta la storia di questi giorni ci sta confermando che non ci avrebbero mai permesso una manovra coraggiosa formata ...