Fiorentina Napoli | le parole di Ancelotti | “Novanta minuti di insulti da ignoranti dietro

Fiorentina-Napoli 3-4 - le pagelle : Callejon - Insigne e Mertens show. Delude un azzurro - ok i nuovi : Fiorentina-Napoli 3-4, le pagelle: Fiorentina-Napoli 3-4, LE pagelle: Alex MERET 6 – Solo per pochi centimetri non gli riesce il miracolo sul colpo di testa di Mikenkovic, dove però sbaglia l’aggancio. Incolpevole sul gol di Boateng che la piazza in maniera perfetta. Per il resto si fa trovare pronto. Kostas MANOLAS 6 – Buona la prima! Il difensore greco mostra autorevolezza al suo esordio in maglia azzurra. Qualche ...

Fiorentina-Napoli - Montella durissimo : “Arbitri si complicano la vita. Basta dire che il simulatore è Chiesa” : Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta dei suoi contro il Napoli. durissimo il tecnico viola. Fiorentina-Napoli 3-4, vince lo spettacolo: errori delle difese e della squadra arbitrale [FOTO] “Rigore su Mertens? Ci sono cose che non riesco a capire. Credo nella buona fede degli arbitri ma non capisco perché debbano complicarsi la vita. Posso capire un errore senza VAR ma ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Fiorentina-Napoli 3-4. Esordio di fuoco al Franchi - Insigne decide una partita pazzesca : Primi novanta minuti ad alto tasso di emozioni per Fiorentina e Napoli al Franchi. A vincere è la formazione allenata da Carlo Ancelotti, che riesce a spuntarla per 3-4 cominciando col ribaltare l’1-0 nel finale del primo tempo e finendo con il ritrovare due volte ulteriori il vantaggio perduto. Il primo gol viola è di Pulgar, cui seguono quelli di Milenkovic e Boateng, ma per i partenopei sono decisivi i due di Insigne e quelli di Mertens ...

L'allenatore della Fiorentina ha parlato dopo la sconfitta subita contro gli azzurri, scagliandosi contro l'arbitro Massa per il rigore dato a Mertens Una prestazione eccellente, che non è però servita alla Fiorentina per portare a casa tre punti nel match contro il Napoli. Gli errori della difesa viola sono costati cari alla formazione di Montella, che nel post gara non ha risparmiato una frecciata velenosa all'arbitro

Fiorentina-Napoli, LE pagelle DI CalcioWeb – E' appena finita Fiorentina-Napoli. Spettacolo al Franchi con 7 reti. Alla fine è 3-4 per la squadra di Ancelotti. In rete Pulgar, Milenkovic e Boateng per i viola, Mertens, doppietta di Insigne e Callejon per gli ospiti. Spettacolo offensivo con le difese assolutamente da registrare. Non benissimo Dragowski, specialmente sulla rete di Mertens, male in generale i due reparti

Il Napoli ha sconfitto la Fiorentina per 4-3 nel match valido per la prima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio, i campani si sono imposti allo Stadio Franchi al termine di un incontro ricco di ribaltoni e che ha offerto grande spettacolo. I Viola sono passati in vantaggio al 9′ grazie al rigore trasformato da Pulgar ma i partenopei sono riusciti a ribaltare il punteggio: al 38′ missile di Mertens da fuori per il pareggio, al

Sky : non si può dire che gli episodi abbiano condizionato Fiorentina – Napoli : Un’avvio di campionato molto bello è il primo commento nel salotto di Sky che commenta la prima tra Fiorentina e Napoli. “La Fiorentina ha giocato i primi 30′ da Premier League, secondo Condò, complice la giovane età e questo ha costretto il Napoli che non era partito bene a darsi una mossa” Una prima giornata da manuale per Ambrosini: “Due allenatori che hanno in testa di voler far giocar bene le proprie squadre. ...

La squadra di Ancelotti risponde colpo su colpo alla Fiorentina, prendendosi tre punti pesantissimi con un pirotecnico 3-4 Gol e spettacolo, emozioni e continui ribaltamenti di fronte. Fiorentina-Napoli è un film da vedere tutto d'un fiato, un romanzo appassionante e pieno di colpi di scena, concluso con una testata facile facile di Lorenzo Insigne che sancisce il 3-4 finale. Gli azzurri si prendono

Fiorentina-Napoli 3-4 - vince lo spettacolo : errori delle difese e della squadra arbitrale [FOTO] : Fiorentina-Napoli 3-4 – Dopo la partita che ha messo di fronte Parma e Juventus, è spettacolo al Franchi prima, durante e dopo la gara tra Fiorentina e Napoli. La squadra di Carlo Ancelotti si è mossa bene sul mercato con acquisti importanti come Manolas e Lozano. Anche la Fiorentina ha speso bene con gli arrivi di Pulgar, Boateng, Lirola e Ribery su tutti. Grande entusiasmo al Franchi nel pre-partita con il giro d’onore di ...