Open Arms | 16° giorno in mare con 134 migranti a bordo Guardia costiera | “Non ci sono

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2019) Sedicesima notte sulla naveper i 134soccorsi nel Mediterraneo che da ferragosto è ancorata a mezzo miglio dalle coste di Lampedusa, dopo il via libera all’ingresso nelle acque territoriali. C’è attesa per le decisioni della Procura di Agrigento che ieri ha aperto una inchiesta per sequestro di persona e violenza privata, un “atto consequenziale” ai due esposti presentati ieri dai legali die dai giuristi democratici. Acianche 28 minori non accompagnati, che da ieri hanno un tutore nominato dal Tribunale dei minori di Palermo. Dopo il via libera del Tar e in attesa dell’esito del ricorso presentato dal Viminale al Consiglio di Stato, al momento è solo la politica a impedire lo sbarco dei 134. Non lache, proprio ieri, ha comunicato al Viminale il proprio nulla osta, se non proprio un appello, allo ...

