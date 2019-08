Addio alla ' Iena' guerriera dal cuore d' oro | morta a 40 anni | stroncata dal cancro

Nadia Toffa morta - Addio alla Iena guerriera contro il cancro. I colleghi : «Niente sarà più come prima» : Nadia Toffa è morta. La giornalista delle Iene si è spenta a 40 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. L'annuncio della sua morte è arrivato dalla pagina...

E’ morta Nadia Toffa : Addio alla conduttrice de Le Iene : Nadia Toffa, nata a Brescia il 10 giugno 1979 è morta oggi 13 agosto 2019. E’ stata una conduttrice televisiva

‘Chi nasce quadro non muore tondo’ : l’Addio di Gennaro alla De Andrè : Gennaro Lillio e Francesca De Andrè si sono lasciati ed a darne l’annuncio è stato direttamente il modello partenopeo tramite il suo profilo social. Nella giornata di ieri, i fan della coppia si erano già allarmati per uno scambio di battute al vetriolo tra i due ex gieffini, nello specifico Francesca ha condiviso alcune parole del brano “Ti dedico il mio silenzio”. La canzone di Ultimo, per l'appunto, narra di un’amore di che si sta spegnendo. ...

Juventus - possibile Addio di Rugani : il giocatore potrebbe dire sì alla Roma : La Juventus prosegue la sua preparazione estiva, dopo la sconfitta nell'ultima partita di International Champions Cup contro l'Atletico Madrid. Un match che ha messo in evidenza come il lavoro di Sarri nel settore avanzato stia dando già i suoi frutti: lo dimostrano i numerosi tiri effettuati dai bianconeri (più di 25) ma restano alcune lacune nella retroguardia, con il lavoro del tecnico toscano che riguarderà soprattutto la fase ...

MotoGp – Jorge Lorenzo pronto a dire Addio alla Honda? Strada in salita per un ritorno in Ducati - spunta una clausola… salatissima : Jorge Lorenzo e l’addio alla Honda: sul contratto una salatissima clausola frena gli entusiasmi per un clamoroso ritorno in Ducati Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare del futuro di Jorge Lorenzo: sembra infatti che il maiorchino sia pronto a dire addio alla Honda, per un clamoroso ritorno in Ducati. Non è esclusa anche l’opzione Yamaha, con un possibile posto in Petronas dal 2021. In Austria, mentre i piloti lottano ...

E ora Icardi pensa seriamente all’Addio all’Inter. Napoli alla finestra : Icardi ora pensa davvero all’addio all’Inter. L’ennesimo smacco è stato mal digerito dall’argentino. Dopo la rimozione della fascia da capitano e l’esclusione dalle gare precampionato, Icardi covava ancora qualche piccola speranza per poter ricucire il rapporto con la sua Inter. Purtroppo, non è andata così. l’ultimo smacco sembra non essere proprio andato giù all’argentino che, a quanto pare, ...

Temptation Island 2019 - Ilaria Teolis e l’Addio a Massimo Colantoni : «Le sue parole - una coltellata alla schiena» : “Ci sono giorni in cui cedo e piango per ore, ma poi mi rialzo da sola, perché è bello sentirsi forti senza contare su nessuno”, Ilaria Teolis è uscita single da Temptation Island 2019, docu reality condotto da Filippo Bisciglia, lasciando il fidanzato Massimo Colantoni. La sua avventura non è stata facile (“Arrivata a metà percorso – ha fatto sapere in un’intervista al “Magazine di Uomini e donne” – mi sono sentita persa, non volevo più ...

MotoGp - Valentino Rossi e il possibile Addio di Lorenzo alla Honda : “secondo me avrebbe senso perché…” : Intervenuto in conferenza stampa il pilota della Yamaha ha presentato il Gp d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp Messo alle spalle il Gp di Brno e i successivi test svolti sullo stesso circuito ceco, Valentino Rossi si prepara adesso a scendere in pista in Austria, dove si terrà nel week-end l’undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. AFP/LaPresse La sessione di lavoro svolta in Repubblica Ceca ha ...

Toni Morrison - il dolore di Obama - Oprah Winfrey - Angela Davis : “Addio alla nostra regina” : Da Barack Obama a Oprah Winfrey, passando per Angela Davis, Toni Morrison è stato un punto di riferimento fondamentale per diverse generazioni. Scrittrice, editor, attivista, l'autrice di "Amatissima" lascia un enorme tesoro di libri, idee e parole: "È stato un dono respirare la sua stessa aria" ha scritto l'ex presidente USA su Twitter.Continua a leggere

Addio alla voce "Amatissima" (e furiosa) degli afroamericani - : Seba Pezzani La scrittrice nel 1993 fu la prima donna di colore a vincere il Nobel. Fu insegnante, editor e attivista politica Quando, nel 1993, Toni Morrison fu insignita del premio Nobel per la Letteratura, prima afroamericana nella storia, non in pochi storsero il naso, ritenendola un'operazione di facciata, una sorta di ammenda pubblica verso i torti di un popolo, quello degli schiavi afroamericani di cui era una discendente. Non ...

Formula 1 - Bottas schiacciato dalla pressione : il possibile Addio alla Mercedes destabilizza il finlandese : Le parole di Wolff dopo il Gp d’Ungheria hanno acceso il dibattito su chi sarà il compagno di Hamilton nel 2020, Bottas sembra non reggere al momento la pressione dell’attesa Una stagione molto migliore rispetto a quella passata potrebbe non bastare a Valtteri Bottas per difendere il proprio sedile, visto che la Mercedes starebbe pensando di sostituirlo con Ocon nella prossima stagione. AFP/LaPresse Due vittorie e quattro pole ...