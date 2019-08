Sossio Aruta | “Da mia figlia pretenderò serietà | non voglio che sia una donna facile”

Sossio e Ursula - confessioni. Aruta : “Non potrò assistere al parto” : Sossio e Ursula, la nascita di Bianca si avvicina: “Quasi tutto pronto”. Aruta: “Purtroppo non potrò assistere al parto”. Poi aggiunge: “Non voglio che sia una ‘donna facile'” Non manca molto all’arrivo di Bianca, il frutto d’amore di Sossio Aruta e Ursula Bennardo. La piccola verrà alla luce a metà ottobre circa e i futuri […] L'articolo Sossio e Ursula, confessioni. Aruta: “Non ...

Sossio Aruta : "Dalla figlia femmina pretenderò più serietà - non voglio che sia una 'donna facile'" : Sossio Aruta e la sua compagna Ursula Bennardo sono al settimo cielo. Tra meno di due mesi, l'ex dama del trono over darà alla luce una splendida bambina, Bianca. Intervistato da 'Uomini e Donne Magazine', il calciatore partenopeo ha confessato di voler viziare la piccolina trasmettendole valori e principi sani: Dopo due maschi, dalla mia figlia femmina sicuramente pretenderò un po’ più di serietà, non voglio che sia una “donna facile”, ...

Uomini e Donne/ Foto - Sossio Aruta : 'arriverà Bianca - ma ora mare!' - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni e news Trono Over, Gianni Sperti pubblica una Foto e annuncia: 'non sono qui a giudicare...'.

Uomini e Donne/ Foto - Sossio Aruta : 'arriverà Bianca - ma ora mare!' - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni e news Trono Over, Gianni Sperti pubblica una Foto e annuncia: 'non sono qui a giudicare...'.

Sossio Aruta : 'ecco i miei bomber'/ 'Mio figlio Daniel nelle giovanili del Bologna' : Sossio Aruta presenta i suoi due figli, Daniel e Diego. Il primo ha appena firmato un contratto con le giovanili del Bologna in serie A, il secondo...

Sossio Aruta E URSULA BENNARDO/ Video - 'mia figlia il mio regalo di San Valentino' : URSULA BENNARDO in una Instagram Stories ricorda come procedeva la sua vita insieme a SOSSIO pochi giorni prima di San Valentino. Poi la scoperta...

Sossio Aruta fa pace con Valeria Marini e ringrazia tutti. VIDEO : Valeria Marini e Sossio Aruta hanno fatto pace dopo Temptation Island Vip pace fatta tra Valeria Marini e Sossio Aruta. Il cavaliere di Uomini e Donne e la showgirl avevano avuto qualche screzio due anni fa durante Temptation Island Vip. In quell’occasione Valeria Marini aveva legato molto con Ursula Bennardo e non aveva gradito il modo di fare di Sossio. A distanza di tempo pare che tra Sossio Aruta e Valeria Marini sia tornato il ...

Sossio Aruta : 'ecco i miei bomber'/ 'Mio figlio Daniel nelle giovanili del Bologna' : Sossio Aruta presenta i suoi due figli, Daniel e Diego. Il primo ha appena firmato un contratto con le giovanili del Bologna in serie A, il secondo...

Uomini e Donne news : Sossio Aruta perdona Riccardo Guarnieri : Sossio Aruta: pace fatta con Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne A Uomini e Donne non era certo un mistero che tra Sossio Aruta e l’ex fidanzato di Ida Platano non scorresse buon sangue. Non di rado, durante gli appuntamenti dedicati al Trono Over, il calciatore e Riccardo Guarnieri finivano con il litigare. Un po’ per pareri divergenti e un po’ per chi dovesse primeggiare tra i cavalieri del parterre maschile, i due non ...

Uomini e donne - il pazzesco annuncio di Sossio Aruta : "Tutto fatto" - Ursula Bennardo sconvolta : Una grossissima sorpresa da Uomini e donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Si parla di Sossio Aruta e Riccardo Guarnieri che, contrariamente a qualsiasi previsione, hanno firmato una sorta di pace. I due, è cosa nota, bisticciavano su tutto. Ma non portano rancore e hanno dec

Trono Over - Sossio Aruta sbotta : “Ricorderò chi mi ha deriso” : Sossio Aruta di Uomini e Donne Over: improvviso sfogo sui social Tra un paio di mesi Sossio Aruta diventerà nuovamente padre. Difatti la sua compagna Ursula Bennardo darà alla luce una bellissima bambina. Tuttavia l’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, in queste ultime ore, ha fatto molto discutere per un suo improvviso sfogo che ha preso in contropiede tutti. Cosa ha detto? L’uomo ha pubblicato sul suo profilo personale ...

Sossio Aruta : 'ricorderò chi mi ha voltato le spalle'/ Sfogo dell'ex Uomini e Donne : Amaro Sfogo di Sossio Aruta, ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne: 'ricorderò chi mi ha voltato le spalle e...'.

Ursula Bennardo gravidanza : Sossio Aruta rivela cosa lo rattrista : Sossio Aruta: il retroscena sulla gravidanza di Ursula Bennardo La relazione tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo prosegue a gonfie vele. La coppia non vede l’ora di incontrare la piccola Bianca, che dovrebbe nascere ad ottobre. Nel frattempo i due, intervistati dal magazine di Uomini e Donne, hanno rivelato le loro ansie e paure su queste nuova nascita che li attende. Sossio Aruta, tra una confessione e l’altra, ha rivelato qual è ...

Sossio Aruta cerca una squadra : “Voglio segnare il mio quattrocentesimo goal” : Sossio Aruta è pronto a coronare un nuovo sogno. Dopo il lieto annuncio della gravidanza della compagna Ursula Bennardo, che lo renderà presto nuovamente padre, il protagonista del Trono Over di Uomini e Donne vuole mettere a segno un altro importante goal. Nessuna metafora: Sossio, calciatore a tempo pieno, vuole segnare, vorrebbe far entrare in porta il pallone per la quattrocentesima volta.Un record personale, che vorrebbe raggiungere ...