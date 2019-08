Bel Napoli | ma a Miami vince il BarÇa | Ancelotti personalità e gioco

A Marsiglia il Napoli ostenta gioco e sicurezza (e vince pure : 0-1). Elmas Bell’acquisto : Più convincente rispetto al Liverpool A Marsiglia si impone un Napoli ancora più convincente rispetto a quello che a Edimburgo ha dato tre palloni al Liverpool campione d’Europa. Al Velodrome è stata partita più vera (fin troppo), contro un avversario certamente meno attrezzato (anche se ai Reds mancava il tridente d’attacco) ma più determinato e anche nervosetto nel finale. Il Marsiglia di Villas Boas festeggiava i 120 anni. Il ...

Marsiglia-Napoli 0-1 p.t. / Sprazzi del Napoli di Ancelotti. Elmas Bel giocatore. Gol di Mertens : È il Napoli che vuole Ancelotti quello visto a Sprazzi nel primo tempo di Marsiglia-Napoli che chiuso in vantaggio per 1-0 con gol di Mertens. Gli azzurri – stasera più sul verde – hanno messo in mostra il 19enne centrocampista macedone Elmas che ha mostrato ottima personalità, un bel tocco di palla. Ha orchestrato in mezzo al campo con Fabian Ruiz: una coppia di centrocampo dai piedi buoni, perché se sai giocare a pallone non ...

FOTO – Parole Bellissime di Rog : lettera d’addio al Napoli e ai tifosi : L’addio di Rog ai tifosi ed al Napoli in una splendida lettera Marko Rog, ormai ex calciatore del Napoli, da poco passato al Cagliari, ha dedicato un bellissimo messaggio di saluto ai partenopei su Instagram ringraziando per l’affetto ricevuto. “GRAZIE Napoli” “Grazie Napoli, città stupenda: potrò parlare sempre con orgoglio del nostro tempo insieme. Grazie a tutte le persone del club con cui ho avuto il piacere di lavorare: ...

Napoli - Di Lorenzo : “E’ Bello lavorare con Ancelotti - ti fa stare bene” : “Sono partite che servono a mettere minuti nelle gambe, è un allenamento. La posizione in campo non è importante, conta quello che si riesce a dare in campo. E’ bello lavorare con Ancelotti, ti fa stare bene, ha vinto tutto, è un orgoglio lavorare per lui“. Queste le parole, a Radio Kiss Kiss Napoli, di Giovanni Di Lorenzo, nuovo acquisto del Napoli. “Devo cercare di ripagare la fiducia della società e del mister, ...

La vera notizia - nel Bel video del Napoli - è il gol di Dossena al Siena : No Sarri no Higuain C’è discussione sul video del Napoli per lanciare la campagna abbonamenti. C’è discussione per l’esclusione di Sarri. Del suo Napoli non c’è traccia. Nemmeno di Higuain. Non compare mai neanche Gonzalo. Nemmeno un gollicchio. Cancellato. Così come non compare nemmeno un frame del triennio sarrita. Va invece segnalata la comparsa del Napoli pre-De Laurentiis. Ed è una novità. I nuovi presidenti hanno la ...

Coppa Italia - sorteggiato il taBellone : Juve e Napoli potrebbero trovarsi in finale : sorteggiato il tabellone di Coppa Italia 2019-2020, primo turno fissato per il 4 agosto, atto finale il 13 maggio. Le prime otto teste di serie (Juventus, Napoli, Atalanta, Inter, Milan, Roma, Torino e Lazio) entreranno in gioco solo a gennaio con gli ottavi di finale. Mentre le altre squadre della massima serie entreranno in gioco il turno precedente. Tutte le gare dal primo turno eliminatorio fino ai quarti di finale di Coppa Italia, si ...

Napoli - vico Belledonne intitolato a Luciano De Crescenzo : «Però non si cancelli la nostra storia» : All'idea di cambiare il nome di vico Belledonne a Chiaia, intitolandolo a Luciano De Crescenzo, commercianti e residenti sono divisi. Come nei film in cui era protagonista il...

Napoli piange Luciano De Crescenzo - ecco il popolo di Bellavista : «Siamo tutti più poveri» : Gli applausi, le lacrime e la commozione di chi - con la voce strozzata dal dolore - continua a ripetere le sue battute. Viene ricordato così Luciano De Crescenzo dal suo popolo, dalla gente...

"Sì è spento un faro - un simbolo della Napoli Bella - colta - signorile" : Marisa Laurito ricorda De Crescenzo : “Oggi si è spento un faro. Tutti dobbiamo essergli grati, per l’allegria, l’intelligenza vitale, esagerata, lo spirito di ironia, la capacità di insegnare a tutti la filosofia, trasformandola in una materia popolare che è riuscito a divulgare attraverso i suoi libri, che hanno venduto 25 milioni di copie in quarantadue Paesi in tutto il mondo”. Marisa Laurito ha la voce rotta dall’emozione nel ...

Morto Luciano De Crescenzo - ingegnere-filosofo che con Bellavista raccontò Napoli : Luciano De Crescenzo è Morto oggi a Roma, all'età di 90 anni. Lo scrittore, regista, attore e conduttore televisivo era nato a Napoli il 18 agosto 1928. Da alcuni giorni era...

Cerimonia finale delle Universiadi - Conte : «Una Bella prova per Napoli» : «Le Universiadi sono state una grande prova di Napoli e della Campania». Così il premier Giuseppe Conte parlando con i cronisti delle Universiadi poco prima di fare il suo ingresso...

Dal Belgio : “Tensione in casa Mertens - Kate vorrebbe lasciare Napoli” : Il portale belga Hln.be ha riportato una discussione tra Dries Mertens e la sua compagna, in vacanza : Momento di tensione per Mertens: Dries è stato protagonista di un litigio in spiaggia con la compagna Kat. Molti dei presenti durante il litigio avrebbero svelato che la donna avrebbe alzato notevolmente i toni, confessando la propria volontà di voler lasciare Napoli per tornare in Belgio e proseguire la propria carriera: “Sei ...

Il NYT a Napoli 36 ore : “Città di Bellezza gloriosa ma sbrindellata - oggi senza monnezza e coi turisti” : L’appeal di Elena Ferrante e Gomorra “Una città di bellezza gloriosa ma sbrindellata, nota per la sua vitalità e, sì, un brivido di minaccia”, sorvegliata com’è dal Vesuvio. È così che descrive Napoli Laura Rysman, sul New York Times, in un reportage sulle 36 ore trascorse nella nostra città. La giornalista mette l’accento, subito, sul fatto che Napoli, ora, “campicchia di visitatori” visto che, ...