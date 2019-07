Uccise la figlia di 12 anni per punire la moglie | confermato l' ergastolo

Catania - confermato l'ergastolo all'uomo che Uccise la figlia per "punire" la moglie : Lavinia Greci La madre di Laura Russo, la 12enne accoltellata dal padre nel 2014, ha commentato la sentenza a "La Vita in Diretta Estate": "Nessuno mi ridarà mia figlia, ma giustizia è stata fatta" L'aveva accoltellata nel sonno per "punire" la moglie che non voleva tornare insieme a lui. È diventata definitiva la condanna all'ergastolo per Roberto Russo, l'uomo di 51 anni che, cinque anni fa, uccise la figlia Laura, di 12 anni, e ...