(Di venerdì 5 luglio 2019) Sono già due le regioni colpite dal blocco diall'umidodal sud. Sia la Puglia che la Campania sono in affanno per la ricerca di un sito dove destinare la frazione umida della raccolta differenziata che fino a poco prima dell'di Fanpage.it veniva portata negli impianti del nord est che la sfruttavano per produrre biogas eda spargere nei campi.