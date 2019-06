Rivelati alcuni interessanti dettagli su Hollow Knight | Silksong

eurogamer

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Pur essendo apparso durante l'E3 2019, Team Cherry non è stata molto generosa di informazioni riguardo, nuovo DLC del famoso Metroidvania.Come riporta Gamingbolt, oggi gli sviluppatori hanno invece condivisocirca meccaniche di gioco ed ambientazioni che vedremo in questo nuovo DLC. I giocatori potranno esplorare Greymoor, una serie di caverne abitate dai Crawbugs. Stando alle informazioni in nostro possesso, Greymoor sarà una delle aree più grandi e presenterà nuovi nemici ed alleati. Hornet potrà inoltre utilizzare la seta per curarsi sul posto, tuttavia essa sarà presente in un quantitativo limitato ed una volta terminata sarà impossibile per il giocatore curarsi.Forgia la tua strada in! Un epico gioco d'azione e avventura sullo sfondo di un vasto regno in rovina popolato da insetti ed eroi. Esplora le caverne ...

