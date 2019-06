Vieni da me | lo strazio di Piero Angela | Come vorrei morire Caterina

Vieni da me - strazio infantile per Riccardo Fogli : 'Ero molto povero - come vivevo' : Riccardo Fogli a Caterina Balivo si confessa a cuore aperto. A Vieni da me, dichiara: "Il mio cuore è mia moglie: Karin Trentini. Lei mi vide a un concerto e si disse: 'Un giorno lo sposerò'". Durante ...

