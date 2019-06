(Di venerdì 7 giugno 2019) La nave commerciale Asso 25 ha recuperato in mare 50e si starebbendo ora. Lo comunica Alarm Phone che da diverse ore era in contatto con la piccola imbarcazione piena dipartita dalle coste libiche in direzione dell'Italia. Il natante era nella zona di soccorso di Malta che però non sarebbe intervenuta.