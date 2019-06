Basket | Maurizio Buscaglia nuovo allenatore di Reggio Emilia

oasport

(Di venerdì 7 giugno 2019) Saràa guidare la Grissin Bonnelle prossime tre stagioni, con opzione bilaterale per l’uscita dal contratto al termine della seconda. Dopo aver allenato per nove annate di fila l’AquilaTrento, il cinquantenne coach barese si avventura dunque in questoviaggio cestistico, che lo porta a guidare una delle società che ha avuto maggiori difficoltà nel campionato che si sta concludendo. Il 13° posto della stagione 2018-2019 è stato condito dai tanti problemi interni alla squadra, dalla fuga di Ricky Ledo, dall’uscita di scena di Devis Cagnardi quale capo(sostituito da Stefano Pillastrini). Soltanto un discreto finale è riuscito a dare alla Pallacanestro Reggiana la salvezza. Pernon è la prima volta in terrana, avendo egli già allenato, agli inizi del proprio percorso, in cinque società di Bologna ...

