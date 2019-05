MotoGp | la rivelazione di papà Marquez | “se Marc dovesse giocarsi il titolo con suo

sportfair

(Di giovedì 30 maggio 2019) Il padre dei due piloti spagnoli ha parlato del loro rapporto, facendo una sorprendente ammissione suDue fratelli uniti dalla stessa passione, quella per le moto, diventata poi il loro lavoro.continua a fare incetta di titoli mondiali in, Alexinvece uno lo ha vinto in Moto3 e suda per approdare presto in top-class. LaPresse/EFE Ambizione e voglia di vincere non mancano ai due fratelli, come sottolineato daJulià: “è molto chiaro su questo: ‘Toccate me, ma guai a toccare Alex’. Quandodice di essere più felice per le vittorie di Alex che per le sue, lo pensa davvero. Nel 2014 ha detto che se perdere ilfosse servito per aiutare suo fratello, lo avrebbe fatto. Ha il dono di voler sempre vincere, l’ambizione, ma con suo fratello è tremendo. Lo protegge, lo ama molto. Mi piacerebbe che anche Alex corresse ine ci ...

fed_mila : RT @SkySportMotoGP: ?? La rivelazione di Gerhard Berger su @ValeYellow46 ? - PaoloCorti15 : RT @SkySportMotoGP: ?? La rivelazione di Gerhard Berger su @ValeYellow46 ? - ALogioia : RT @SkySportMotoGP: ?? La rivelazione di Gerhard Berger su @ValeYellow46 ? -