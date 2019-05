TIM proroga varie offerte e dice addio alla ricarica da 10 euro

Ecco il nuovo listino TIM di maggio - tra offerte prorogate e chiuse : Arriva il nuovo listino con le offerte TIM, per il mese di maggio 2019, con numerose proroghe, qualche cancellazione e poche novità. L'articolo Ecco il nuovo listino TIM di maggio, tra offerte prorogate e chiuse proviene da TuttoAndroid.

Fisco - rottamazione delle cartelle all’ulTIMo giorno. Salvo proroga : Ultime ore per tentare la proroga rispetto alla scadenza del 30 aprile per rottamazione ter e saldo e stralcio. Dopo la richiesta del Consiglio nazionale dei commercialisti di venerdì scorso, anche il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha inviato una lettera al Governo chiedendo un rinvio da agganciare al cattivo funzionamento della piattaforma per la presentazione delle domande. Ma gli spazi di manovra a questo punto ...

Alitalia : ulTIMe ore tra proroga - Atlantia e Toto : ... incaricate di presentare il piano industriale, né ai ministeri dell'Economia e dello Sviluppo o ai Commissari - non sono di per sé una garanzia di successo dell'operazione. GLI ATTORI IN CAMPO La ...

Brexit - scenari dopo l’accordo su “proroga di Halloween”. E potrebbe non essere l’ulTIMa : Quali scenari si aprono con la nuova proroga per la conclusione dei negoziati sulla Brexit, fissata al 31 ottobre dai leader dei Ventisette, con l'accordo della premier britannica Theresa May al Consiglio europeo di Bruxelles, nelle prime ore? Innanzitutto, la "proroga di Halloween", come è stata battezzata subito dalla stampa anglosassone, potrebbe non essere l'ultima. "La nostra idea è che si riesca a finalizzare in ottobre. La nostra ...

Brexit - ulTIMe news : Tusk sarebbe a favore di una proroga - Sky TG24 - : La premier scrive al presidente del Consiglio europeo che, a sua volta, vuole proporre agli Stati membri di estendere la deadline al 10 aprile 2020, con la possibilità di interromperla prima in caso ...

