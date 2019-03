Tennis | Djokovic e Federer contro il nuovo centrale di Miami “Troppo lento | rumoroso e

Tennis - Miami : Djokovic e Halep agli ottavi soffrendo - fuori la Stephens : ... avanti un set e 3-1 nel secondo, ha subito un parziale di cinque giochi ad uno che lo ha costretto a stare in campo un altro set: 7-5 4-6 6-1 il punteggio in favore del numero uno del mondo, che si ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : i risultati di domenica 24 marzo. Djokovic soffre ma conquista gli ottavi di finale - bene Kyrgios : Il quadro degli ottavi di finale del Masters 1000 di Tennis a Miami (Stati Uniti) inizia a delinearsi. Nel torneo che mette in palio un montepremi di 8.359.45 dollari, in svolgimento sul cemento dell’Hard Rock Stadium, si è assistita ad una giornata nella quale le emozioni non sono mancate. Il n.1 del mondo Novak Djokovic ha dovuto impiegare due ore per avere la meglio nei confronti del coriaceo argentino Federico Delbonis, numero 83 del ranking ...

Tennis - Miami : Djokovic e Fognini al terzo turno - Giorgi eliminata : Miami, STATI UNITI, - Buona la prima anche se con un po' di sofferenza. Fabio Fognini, al debutto, supera il secondo turno al 'Miami Open', secondo Atp Masters 1000 del 2019, dotato di un montepremi ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : i risultati di venerdì 22 marzo. Thiem e Nishikori fuori - ok Djokovic - avanza Fognini. Finisce il torneo di Sonego : Giornata di secondi turni all’ATP Masters 1000 di Miami, che ha visto scendere in campo un buon numero di giocatori di prima fascia, tra cui l’uomo che ad oggi è il re del Tennis mondiale, Novak Djokovic. Il serbo esordisce in maniera vittoriosa contro un suo avversario abituale, battuto in ognuna delle cinque occasioni (walkover di Indian Wells 2015 escluso) in cui l’ha affrontato: l’australiano Bernard Tomic, sconfitto ...

Tennis - Miami : Djokovic in gol come Cristiano Ronaldo : TORINO - La voglia di sorridere non manca a Novak Djokovic tra un match e l'altro al Masters 1000 di Miami . L'Atp Tour, sul proprio profilo Twitter, ha pubblicato un breve video con protagonista il ...

Tennis - tabellone Miami : Djokovic con Thiem - Federer con Zverev : ... sarebbe un record,, cercherà di dimenticare la sconfitta a Indian Wells contro il tedesco Philipp Kohlschreiber che ha festeggiato il primo successo contro un numero 1 del mondo. Il serbo esordirà ...

Miami Open 2019 di Tennis - il tabellone. Fognini dalla parte di Djokovic : Miami, 18 marzo 2019 " Sfida tra Nole Djokovic e Roger Federer al Masters 1000 di Miami , vista l'assenza per problemi al ginocchio di Rafa Nadal. I possibili sfidanti sono il vincitore di Indian ...

Tennis - ATP Miami 2019 : effettuati i sorteggi - Fognini sulla strada di Djokovic - Cecchinato su quella di Zverev : Sono stati effettuati i sorteggi del tabellone maschile dell’ATP Masters 1000 di Miami, Florida, che ha preso il via nella giornata odierna per quanto riguarda le qualificazioni, ma che entrerà nel vivo da mercoledì 20, con il primo turno. L’edizione di quest’anno si disputerà all’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, stadio dei Miami Dolphins della NFL, impianto da 14000 spettatori per il Tennis (64767 per il football ...

Tennis - Ranking ATP (18 marzo) : Novak Djokovic stabilmente al comando - Thiem scavalca Federer. Cecchinato il migliore italiano : Diversi cambiamenti nelle prime posizioni della graduatoria maschile del Tennis mondiale dopo l’ultima settimana. Il primo posto è sempre occupato dal serbo Novak Djokovic, saldamente al comando con 10990 punti e intenzionato a rimanere a lungo in cima alla classifica. Lo spagnolo Rafael Nadal ha però guadagnato terreno salendo a quota 8725 nonostante il ritiro in semifinale ad Indian Wells. Stabile anche la terza posizione del tedesco ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : Fognini/Djokovic ko semifinale - sconfitti al super tie-break da Melo/Kubot : Si ferma ad un passo dalla finale il cammino di Fabio Fognini e Novak Djokovic nel torneo di doppio del Masters 1000 di Indian Wells. La coppia italo-serba è stata sconfitta al super tie-break dal duo composto dal polacco Lukasz Kubot e dal brasiliano Marcelo Melo con il punteggio di 7-6 2-6 10-6. Un torneo comunque molto positivo per Fognini/Djokovic, che potrebbero tornare a giocare insieme anche in altri tornei, magari sul rosso a Montecarlo ...

Tennis - Indian Wells : Federer ai quarti - Djokovic-Fognini in semifinale : Il numero uno del mondo e il campione ligure hanno regolato i loro avversari per 2 set a 1 in poco più di un'ora e mezza di gioco. In semifinale domani se la vedranno con la coppia formata dal ...

Tennis - sorpresa a Indian Wells : Djokovic fuori. Federer batte Wawrinka. Nadal facile : ... Nadal facile La sconfitta di Djokovic è avvenuta lo stesso giorno in cui Naomi Osaka, numero uno al mondo femminile, ha visto svanire le sue speranze di difesa del titolo, cedendo 6-3 6-1 a Belinda ...

Tennis - Indian Wells : cadono i numeri 1 - fuori Djokovic - Osaka e Halep : Negli ottavi, troverà Filip Krajinovic , numero 113 del mondo, penalizzato da continui problemi fisici in carriera, che ha sorpreso la testa di serie numero 14 Daniil Medvedev 6-3 6-2. In un'oretta, ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : Djokovic/Fognini colpiscono ancora e volano in semifinale. Vittoria al super tie-break contro Rojer/... : 'La strana coppia' colpisce ancora: il n.1 del mondo Novak Djokovic, eliminato a sorpresa in singolare, e il nostro Fabio Fognini conquistano la semifinale del