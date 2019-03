Milan | senti l' agente di Cutrone | ' Non abbiamo mai pensato di fare le valigie'

Milan - senti Kakà : “con la 10 del Brasile farà la storia. Gattuso lo aiuta molto - lo ha fatto anche con me” : Ricardo Kakà elogia il talento di Paquetà e prevede un futuro roseo per il giovane talento verde-oro tanto con la maglia del Brasile quanto con quella del Milan In partenza per la sfida tra Vecchie Glorie di Milan e Liverpool, Ricardo Kakà ha commentato le prestazioni del connazionale Paquetà, pronto a ricalcarne le orme. L’ex numero 22 rossonero ha speso parole d’elogio per Paquetà, fresco di maglia n°10 del Brasile, ...

Milano-Sanremo 2019 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Presenti Nibali - Viviani - Alaphilippe e Gaviria : È finalmente arrivato il momento: prima Classica Monumento della stagione. Nel week-end c’è la Milano-Sanremo, uno spettacolo unico, con tantissimi possibili protagonisti e un favorito unico che al momento non c’è. Presenti al via davvero molti dei migliori ciclisti al mondo per la Classicissima: da scalatori a velocisti c’è davvero il top. Andiamo a scoprire la startlist: da Nibali a Viviani, passando per Alaphilippe e ...

Milan - senti Materazzi : 'Romagnoli tra i top 3 difensori al mondo!' : Marco Materazzi , ex difensore dell'Inter, campione del mondo con l'Italia nel 2006, parla a Suning PPSports Tv dei difensori centrali: 'Io penso che in questo momento, tra i più forti centrali ci siano: Koulibaly , Sergio Ramos e Romagnoli '

Milan - Calhanoglu : "Derby? Ci sentiamo forti - possiamo vivere una notte da Juve" : ... che in un'intervista alla Gazzetta dello Sport non si nasconde e avvisa l' Inter : "Questo Milan è in forma, arriviamo al derby al meglio, ci sentiamo bene, ci sentiamo forti - ha detto il neo papà, ...

Milano : firmato accordo tra il Commissario alle bonifiche e l’Associazione Medici Sentinella per l’Ambiente : Durante il convegno nazionale dal titolo “Medici Sentinella per l’Ambiente: una strategia di prevenzione dai cambiamenti climatici, il ruolo dei Medici per la Salute globale” in corso di svolgimento a Milano e che ha visto la partecipazione di decine di specialisti sanitari e cittadini lombardi, è stato siglato il protocollo di collaborazione tra l’Associazione Medici per l’Ambiente e il Commissario Straordinario per la realizzazione ...

Chievo-Milan - 27ª giornata Serie A : probabili formazioni - Schelotto e Bonaventura assenti : Chievo-Milan potrebbe essere un incontro dal pronostico apparentemente scontato, dal momento che vede coinvolte due compagini che risultano molto distanti in classifica. I padroni di casa infatti stazionano in ultima posizione e sembrano destinati alla retrocessione nella Serie cadetta: il distacco dalla zona che garantisce la salvezza è decisamente cospicuo. Gli ospiti invece stanno attraversando un ottimo momento di forma, culminato con una ...

Milan - senti Abbiati : 'Suso mi fa uscire di testa' : Poi normale il calo fisico, una stagione al 100% in ogni partita la fanno pochissimi al mondo. Conosco il ragazzo e sono molto fiducioso, ci mette anima e corpo per il Milan. Non mi passa nemmeno ...

Milan - senti Caldara : "Il rientro? Manca poco..." : Ha guardato il Milan crescere da fuori per tutta la stagione e adesso sembra proprio arrivato il suo momento. Mattia Caldara , presente con i compagni all'evento di banca BPM, è pronto a iniziare la ...

Milan - senti Bakayoko : “amo Piatek e voglio restare in rossonero” : Tiemoué Bakayoko si appresta a vivere un finale di stagione importantissimo con il suo Milan che tenta l’assalto alla Champions League Tiemoué Bakayoko sta cercando in tutti i modi di chiedere al Milan di riscattarlo dal Chelsea. In estate si deciderà il suo futuro, anche se il costo del riscatto è un po’ elevato per le casse rossonere, ben 38 milioni da versare ai blues. Leonardo sta tentando di ottenere uno sconto sul prezzo ...

Milan - senti Perinetti : “Piatek programmato per diventare un gran bomber” : Intervistato sulle frequenze di Radio Rossonera, Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, ha parlato di Krzysztof Piatek, suo ex attaccante recentemente trasferitosi al Milan: “Piatek è programmato per diventare un grande bomber. Se mi aspettavo un impatto così al Milan? Mi aspettavo rispondesse bene perché è giocatore che si “programma”. Gattuso lo ha giustamente paragonato […] L'articolo Milan, senti Perinetti: ...