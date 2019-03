Il padre di Lorenzo Orsetti | Dallo Stato nessuno ci ha chiamato dopo la morte di

Cade l'ultima roccaforte dell'ISIS - il padre di Orsetti : «Primo passo verso il mondo che sognava Lorenzo» : Lo Stato Islamico ha ancora delle armi, del potere e degli uomini, ma non ha più un territorio. Le Forze democratiche siriane, SDF, hanno vinto la battaglia di Baghuz, che durava da inizio gennaio, in ...

Il padre di Lorenzo Orsetti : "Gioia per la caduta dell'Isis. È anche merito suo" : Alessandro Orsetti esulta dopo la sconfitta definitiva dell'isis proclamata dai curdi: "È una grossa gioia, un grande orgoglio perché Lorenzo ha partecipato a questo obiettivo. Però c'è anche tristezza perché bastava qualche giorno in più e Lorenzo avrebbe potuto gioire con noi". Sentito dall'Adnkronos il padre di Lorenzo Orsetti, il 33enne fiorentino rimasto ucciso in Siria mentre combatteva con le ...

Che affondo di Chico Lorenzo : il padre di Jorge al veleno contro la Sbk sui social : Il padre di Lorenzo spara a zero contro la Superbike: il commento al veleno di Chico La famiglia Lorenzo, ormai è noto a tutti, è famosa per essere senza filtri: Jorge ha infatti dimostrato in diverse occasioni di non farsi troppi problemi ad esprimere il suo parere, così come è, seppur troppo duro. Così come il pilota maiorchino, anche il padre ha dimostrato diverse volte di essere una persona sincera e limpida. Chico Lorenzo, papà di ...

Recuperato il corpo di Lorenzo Orsetti - morto in Siria combattendo l'Isis. Il padre : "Ora vorremmo una tomba su cui piangerlo" : Il genitore del giovane foreign fighter ucciso mentre combatteva al fianco dei curdi: "Voleva essere sepolto laggiù"

Il padre di Orsetti : "Orgoglioso di mio figlio Lorenzo. Lottava per il giusto. Ma - da babbo - non volevo partisse" : "Io e mia moglie siamo molto orgogliosi. Nostro figlio ha deciso di affrontare una lotta molto importante e giusta, anche se al tempo stesso sapevamo essere molto pericolosa. Gli ho sempre dato il mio sostegno ed espresso il mio apprezzamento". Alessandro Orsetti parla al Corriere del figlio Lorenzo, e non nasconde di aver sempre sostenuto con fierezza la sua battaglia, seppure con le remore mosse dall'apprensione di genitore. Lorenzo è ...

Lorenzo - fiorentino ucciso in Siria dall'Isis. Il padre : "Potrebbe essere sepolto là" : L'Isis ha ucciso un combattente italiano durante una battaglia in Siria . Miliziani in un video, come riferisce Site, il sito che monitora il jihadismo sul web, hanno mostrato i documenti e il corpo ...

Lorenzo Orsetti - il padre : “Ucciso in battaglia insieme a tutti i suoi compagni” : Alessandro Orsetti, padre di Lorenzo, ha appreso da un comandante delle YPG le circostanze della morte del figlio: "Sembra che il suo gruppo sia stato accerchiato, era con una unità araba, ma non so cosa significhi esattamente da un punto di vista militare. Li hanno uccisi tutti".Continua a leggere

Lorenzo Orsetti - il padre : “Il suo gruppo è stato accerchiato e li hanno uccisi tutti”. Lo zio : “Come in Spagna contro Franco” : “Da un anno e mezzo stavo fino alle 5 di notte a vedere tutti i telegiornali per avere informazioni sulla Siria, perché là c’era mio figlio a combattere. Ora non sappiamo niente, gli stessi mass media ci dicono che mio figlio Lorenzo è morto ucciso”. Mamma Annalisa raccontava così le ultime ore di forte angoscia senza sapere ancora bene cosa sia accaduto in Siria. Ha sperato fino all’ultimo, la famiglia Orsetti. Ha ...

Chi è il padre di DeLuca in Grey’s Anatomy 15 - genio folle e visionario interpretato da Lorenzo Caccialanza (video) : L'arrivo del padre di DeLuca in Grey's Anatomy 15 non è rimasto solo un colpo di scena fine a se stesso nel finale del quindicesimo episodio: il personaggio sembra destinato ad entrare stabilmente nella trama di questa stagione e a portare un bel po' di scompiglio tra i corridoi del Grey Sloan Memorial Hospital e nella vita di Meredith Grey. Ne è conferma il fatto che, appena messo piede a Seattle, nell'episodio 15x16 l'esuberante Vincenzo ...

Il padre di Gianlorenzo - morto cadendo da un carro a Bologna. "Sarai sempre il mio piccolo Power Ranger : Gianlorenzo Manchisi ha indosso un costume da Power Ranger, quello rosso. Sorride in camera al genitore che scatta la foto. È Carnevale, e lui sta festeggiando per le strade di Bologna. Il padre ha voluto condividere su Facebook questo scatto del figlio, immortalato prima della tragedia. Gianlorenzo ha perso la vita cadendo da un carro. Aveva due anni e mezzo. "Eccolo prima della tragedia", scrive il padre Giuseppe su Facebook, "oggi sei ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 5 marzo 2019 : Guido vicino a scoprire di essere il padre di Lorenzo : Mariella e Salvatore hanno sempre più difficoltà a nascondere a Guido di essere il padre di Lorenzo.

UeD - il padre di Lorenzo commuove : una dichiarazione lascia senza parole : UeD, il padre di Lorenzo Riccardo commuove tutti: l’uomo in lacrime fa delle forti dichiarazioni Il padre di Lorenzo Riccardi, durante la puntata di Uomini e Donne La Scelta, commuove tutti attraverso una sorpresa organizzata da Giulia Cavaglia. La corteggiatrice riesce a centrare il suo obbiettivo facendo vedere al tronista un filmato che vede protagonista […] L'articolo UeD, il padre di Lorenzo commuove: una dichiarazione lascia ...