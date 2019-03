Depressione post partum | approvato il primo farmaco specifico | ecco quali sono i sintomi

meteoweb.eu

(Di venerdì 22 marzo 2019) La Food and Drug Administration (Fda), negli Stati Uniti, hailper il trattamento della. Il medicinale è da assumere per via endovenosa e sarà disponibile solo attraverso un programma ristretto che ne prevede la somministrazione solo da parte di un operatore sanitario, all’interno di una struttura certificata, come specifica la Fda in una nota. Si tratta delZulresso (principio attivo il brexanolone) e la sua gestione non sarà semplice: verrà somministrato come infusione endovenosa continua per un totale di 60 ore (ovvero per due giorni e mezzo). A causa del rischio di gravi danni dovuti all’improvvisa possibile perdita di coscienza, le pazienti dovranno essere monitorate continuamente, anche e soprattutto durante il tempo che trascorrono con il loro bambino.Laè un episodio ...

