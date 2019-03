Luciano Spalletti | il consiglio di Paolo Bonolis | Come devi rispondere ai

Inter - Luciano Spalletti dà il benservito a Icardi? "Complimenti a chi c'è nello spogliatoio - e Martinez..." : "Vittoria senza Icardi? Bisogna complimentarsi con i ragazzi e con chi sta dentro allo spogliatoio". Luciano Spalletti a caldo non nasconde la soddisfazione e davanti alle telecamere di Sky Sport sembra dare il benservito all'ex capitano Maurito: "La squadra è stata brava a tirare una linea dopo la

Inter - questa volta Luciano Spalletti ha azzeccato tutto : la verità sul derby : Il derby conferma le impressioni degli ultimi tempi. E cioè che l' Inter è una grande squadra quando decide di esserlo, vanitosa e snob. Si veste a festa per quelle che reputa grandi occasioni, come la stracittadina. Infatti ha perso senza meritarlo solo con la Juve, pareggiato con la Roma, vinto co

Inter - ecco come Luciano Spalletti ha aumentato i problemi : la sentenza di Fabrizio Biasin : Questo articolo è subdolamente architettato per puntare il dito: «È colpa di Tizio», «no, di Caio». Funziona sempre così: quando le cose precipitano noialtri avvoltoi ci tuffiamo sul moribondo di turno. Nel caso specifico si parla di Inter ed è veramente difficile pensare che il disastro attuale sia

Marotta : «Luciano Spalletti non è in bilico Testa al 4° posto» : Marotta ieri è tornato per la prima volta allo Stadium dopo la brusca rottura con i bianconeri a fine settembre. Ma anche dopo la brusca eliminazione in Europa League.È stato relatore di un convegno sulle seconde squadre, uno dei tanti progetti lanciati nei suoi anni bianconeri: difficile ripetere per il momento la stessa esperienza all’Inter, anche perché l’attualità corre su altri binari.Da un lato la ferita Eintracht da tamponare presto, ...

Luciano Spalletti commenta l’eliminazione dall’Europa League : Le parole di Luciano Spalletti dopo l’amara sconfitta e l’eliminazione dall’Europa League“Stasera è mancato un po’ tutto perché abbiamo perso subito equilibrio e certezze. Dopo il loro gol abbiamo perso le distanze. Le seconde palle diventano tali se non hai la pulizia giusta sulle prime, se non le lavori bene diventano tutte palle a rimbalzo.Se invece le tratti con più qualità, diventa una palla pulita. Quando loro ...

Inter - gli auguri social per Luciano Spalletti : 'buon 60° compleanno mister' : Il club nerazzurro ha voluto augurare buon compleanno a Luciano Spalletti che oggi compie sessant'anni Luciano Spalletti compie 60 anni. ' È un giorno speciale per il nostro allenatore, Luciano ...

L’uomo del giorno – Luciano Spalletti - compleanno amaro sulla panchina dell’Inter : Continua il nostro classico appuntamento con la nostra rubrica ‘L’uomo del giorno’, oggi è il compleanno dell’Inter Luciano Spalletti, nelle ultime settimane al centro di alcune vicende che riguardano il club nerazzurro, dal caso Icardi fino a continui battibecchi con i giornalisti in relazione agli episodi arbitrali delle ultime settimane. Inizia la carriera da allenatore nelle giovanili dell’Empoli, poi ...

Inter - infortunio per Radja Nainggolan : piove sul bagnato per Luciano Spalletti : Il centrocampista dell’Inter non sarà disponibile per il match di Europa League contro l’Eintracht e per la gara con la SPAL Brutte notizie dall’infermeria per l’Inter, che perde Radja Nainggolan a causa di un infortunio riscontrato in allenamento. Il centrocampista belga si è sottoposto ad accurati accertamenti medici questa mattina, che hanno evidenziato una distrazione al gemello mediale della gamba sinistra. Un ...

Così ha inceppato l'Inter. Scelte sbagliate - poco gioco : il processo a Luciano Spalletti : Al termine del girone d' andata, l' Inter contava ben 7 punti di vantaggio sulla Lazio (quarta), 8 sul Milan (quinto) e 9 sulla Roma (sesta). A metà stagione aveva ritagliato il massimo vantaggio stagionale su tutte le dirette avversarie. Quando si è accorta di essere in una posizione invidiabile, s

Inter - Luciano Spalletti massacra Fabio Caressa in diretta : 'La devi smettere' : Altissima tensione su Sky Sport tra Luciano Spalletti e Fabio Caressa nel post-partita di Fiorentina-Inter, finita tra i veleni per un controverso rigore che ha permesso ai viola di pareggiare al 101'. Quando l'allenatore ...

Fiorentina-Inter : Conferenza Stampa Luciano Spalletti : La Conferenza del tecnico Spalletti alla vigilia di Fiorentina-Inter: “Andiamo a Firenze a giocare con grande rispetto per l’avversario ma senza alcun timore”Consueta Conferenza Stampa della vigilia per Luciano Spalletti che, in vista della sfida di campionato del ‘Franchi’ contro la Fiorentina, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti presso la sala Stampa del Centro Sportivo Suning.“Tutte le ...

Calcio - Luciano Spalletti : “Quella di Icardi è sempre un’assenza pesante”. Per l’argentino risonanza magnetica negativa : Domani l’Inter giocherà la gara di ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League di Calcio: i nerazzurri hanno vinto la scorsa settimana in Austria per 0-1 ed ospiteranno a San Siro il Rapid Vienna per certificare il passaggio al turno successivo. Nella conferenza stampa della vigilia però continua a tenere banco l’affaire Icardi. Così Luciano Spalletti parla dell’assenza dell’argentino, che già a Vienna non ...