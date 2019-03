Ginnastica | Coppa del Mondo | Marco Lodadio manca il podio per 33 millesimi! Martina

oasport

(Di sabato 16 marzo 2019) Prima giornata di Finali di Specialità a Baku (Azerbaijan) dove si sta disputando la terza tappa delladeldiartistica, competizione che mette in palio dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia sperava nel colpaccio diRizzelli ma purtroppo ilè sfuggito per pochissimo.La comasca era impegnata alle parallele asimmetriche, ha eseguito un esercizio pulito senza grossi errori e ha concluso al sesto posto (13.200): peccato per il D Score più basso rispetto alle avversarie (5.3) che le ha impedito di lottare fino in fondo per le posizioni di vertice dopo l’ottava piazza ottenuta tre settimane fa in Australia. Duello ad alta quota per la vittoria tra Jiaqi Lyu e Anastasiia Iliankova, fa festa la cinese che batte la russa per un decimo (finisce 14.266 a 14.133, 6.1 la nota di partenza per entrambe le ragazze) mentre ...

