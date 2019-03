Zingaretti vuole cambiare la sede del PD

Pd - Giachetti : Zingaretti non lo dice ma vuole accordo con M5s : Roma, 1 mar., askanews, - 'Zingaretti ha l'obiettivo di arrivare a un accordo con i 5 stelle'. Lo afferma Roberto Giachetti, uno dei candidati alla segreteria del Pd, intervistato a Circo Massimo, su ...

Da ospedale a 'senior house' : "Così Zingaretti vuole svendere il San Giacomo" : Da residenza cardinalizia a ospedale, con un futuro da "senior house". Questo sembra essere il destino del San Giacomo, l"immobile storico che nel 1602 il cardinale Antonio Maria Salviati, come da testamento, donò alla città di Roma a patto che fosse usato come nosocomio.Il palazzo, situato accanto alla centralissima via del Corso e a pochi metri da piazza del Popolo, è rimasto aperto fino al 2008 quando la Regione Lazio, attuale proprietaria, ...

Zingaretti dice che Salvini non vuole il processo perché teme la legge Severino : Roma, 29 gen., askanews, - 'Non ho mai creduto nella deriva giudiziaria, nelle scorciatoie dei processi che sostituiscono la politica. I due livelli siano sempre distinti'. Cosi il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti. 'Nell'autorizzazione a procedere a carico di Salvini i senatori per la loro decisione si ...

Sea Watch - mossa di Zingaretti : 'Il Lazio vuole accogliere i minori' : 'La Regione Lazio è disponibile ad accogliere ed ospitare minori non accompagnati presenti sulla nave o anche i minori con famiglia'. Lo afferma in una nota il presidente della Regione, Nicola ...

SCENARIO/ D'Esposito : Zingaretti vuole il patto con M5s ma non può dirlo : Normale dialettica di governo M5s-Lega o segnali di usura del contratto? Ma soprattutto: chi sposterà l'ago della bilancia tra Conte e Salvini?