Facebook | Instagram e WhatsApp si fondono insieme? Non proprio | ecco la verità

Facebook - WhatsApp e Instagram insieme : Mark Zuckerberg annuncia di stare lavorando ad una piattaforma unica di messaggistica. Facebook, WhatsApp e Instagram insieme

Facebook Messenger - WhatsApp e Instagram si parleranno : "Possibile scambiarsi messaggi tra una piattaforma e l'altra" : L'annuncio di Mark Zuckerberg: cadono i muri tra le app del social networi: "Con l'integrazione vantaggi per privacy e sicurezza"

Come creare chat false o finte WhatsApp - Facebook - Instagram : Molte conversazioni che trovate in giro sui social network sono finte e vengono create con app per chat false. Se anche voi avete voglia di prendere in giro i vostri amici oppure i vostri partner leggi di più...

Una nuova feature conferma che l’integrazione tra Facebook e Instagram sarà sempre più forte : Facook ha introdotto la nuova possibilità per gli amministratori delle pagine di rispondere ai messaggi diretti di Instagram dalla propria casella di posta L'articolo Una nuova feature conferma che l’integrazione tra Facebook e Instagram sarà sempre più forte proviene da TuttoAndroid.

La Germania vieta a Facebook di combinare i dati utente di Instagram e WhatsApp : Il Bundeskartellamt ordina a Facebook di bloccare la combinazione dei dati utente che l'azienda colleziona da tutte le piattaforme social media di sua proprietà. La decisione potrebbe influire anche sul giudizio degli altri stati europei, che potrebbero essere spinti a fare lo stesso visto il crescente monopolio di Facebook. L'articolo La Germania vieta a Facebook di combinare i dati utente di Instagram e WhatsApp proviene da TuttoAndroid.

Facebook sta lavorando all’integrazione dei messaggi diretti di Instagram in Gestore Pagine : Facebook starebbe già lavorando all'integrazione dei messaggi diretti di Instargam nel Gestore Pagine di Facebook, al momento solo per le aziende. L'articolo Facebook sta lavorando all’integrazione dei messaggi diretti di Instagram in Gestore Pagine proviene da TuttoAndroid.