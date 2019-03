La prima crisi di Fornite - articolo

Il Fatto Quotidiano e Mediapart - ogni lunedì in edicola. Lunedì 25 febbraio : “Spagna - la prima crisi di Podemos” : Prosegue la partnership de Il Fatto Quotidiano con il Quotidiano francese Mediapart. ogni Lunedì troverete un’ampia inchiesta proposta dal giornale fondato da Edwy Plenel e tradotta per i nostri lettori. Il 25 febbraio: Spagna, la prima crisi di Podemos Mentre il governo spagnolo annunciava le elezioni anticipate per il 28 aprile, i militanti delle destre riempivano le strade. Sabato 16 febbraio, più di 200 mila persone hanno manifestato a ...

Amici - confessione sconvolgente di Biondo : "Crisi di panico prima di Sanremo. E per superarla..." : Parla Biondo, protagonista di Amici: chi segue il programma di Maria De Filippi conosce il suo temperamento, piuttosto emozionale. E si dà il caso che Biondo, lo scorso venerdì, sia stato protagonista al Festival di Sanremo del duetto con Einar Ortiz, arrivato poi penultimo alla kermesse. Su Instagr

Alessandro Di Battista : "Per Alitalia al Mise cercano altri partner. Air France si era già sganciata prima della crisi" : "Air France non si è sganciata dal dossier Alitalia a seguito del ritiro dell'ambasciatore Francese a Roma. Aveva già fatto retromarcia prima e, per questo, al Mise stanno facendo già colloqui con altri potenziali partner", così Alessandro Di Battista, ospite della trasmissione Mezz'Ora in Più su Rai Tre, commenta lo scontro tra Italia e Francia e annuncia che il governo sta cercando altri interlocutori per ...

prima ritorsione della crisi - Francia non vuole più i migranti della Sea Watch : La Prima ritorsione della crisi diplomatica arriva molto presto. La Francia avrebbe cambiato idea, annunciando all'Italia di non voler accogliere la sua parte di migranti della Sea Watch 3. Dopo il richiamo dell'ambasciatore francese a Roma, fonti del Viminale rivelano il "cambio d'idea" francese con il rifiuto di accogliere i migranti della Sea Watch motivato con il fatto che Parigi vuole "prendere solo persone che hanno bisogno di protezione e ...

Il Bologna apre la crisi dell'Inter : Santander gol - prima gioia per Mihajlovic : L'Inter esce da San Siro tra i fischi. Infatti il botto lo fa il Bologna, che apre lo stato di crisi dei nerazzurri passando 1-0 grazie al sigillo di Santander. Per Spalletti è il secondo stop di fila dopo quello con il Torino, il terzo considerando l'eliminazione arrivata in Coppa Italia per mano d

SMARTPHONE IN CALO NEL 2018 : prima FLESSIONE IN 10 ANNI/ Mercato in crisi : calano Apple e Samsung ma Huawei... : SMARTPHONE in CALO nel 2018: PRIMA FLESSIONE in 2018. Secondo le stime diffuse da Strategy Analytics il Mercato globale fa registrare un -5%

Milan-Napoli 2-0 : è la prima crisi del Napoli di Ancelotti : Doppietta di Piatek È il primo vero passaggio a vuoto della gestione Ancelotti. Il Napoli fallisce uno degli obiettivi della stagione. E gioca una delle partite più impalpabili di questi mesi. Non sappiamo se la parola crisi sia adatta o meno. Sta di fatto che il Napoli perde 2-0 col Milan ed esce dalla Coppa Italia. Il risultato è giusto. È Piatek a decidere la partita con una doppietta nel primo tempo. Da centravanti. Come non lo era mai stato ...

Cgia : 'Mancano 4 - 2 punti di Pil e 19 di investimenti rispetto a prima della crisi' : Le previsioni per il 2019 - A seguito del rallentamento dell'economia mondiale, degli effetti ancora molto incerti della Brexit e a causa della cessazione del Quantitative easing avvenuta il 31 ...

Uomini e donne - Rosa e Pietro in crisi prima del matrimonio : 'Convivenza interrotta' : C'è aria di crisi per una delle coppie storiche che si sono formate in questi anni a Uomini e donne. Parliamo di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, che ormai fanno coppia fissa da svariati anni e che proprio in queste ultime settimane avevano annunciato di essere pronti per compiere il grande passo verso l'altare. A quanto pare, però, sarebbero cambiate un po' di cose dato che in queste ore, su Instagram, Pietro ha spiazzato i fan annunciando ...

Brexit - clamorosa gaffe di May prima del voto cruciale. Evoca referendum Galles ma studente smaschera ipocrisia : Theresa May disperata, ora Evoca anche il referendum sull'indipendenza del Galles* per tentare di convincere i parlamentari britannici sulla necessità di appoggiare la proposta concordata con l'Ue ...

primavera 1 - è crisi nera per il Palermo. Contro l'Empoli arriva un'altra sconfitta - 3 2 - : EMPOLI PALERMO 3 2 Marcatori: 32 p.t. Bozhanaj , E, ; 34 p.t. Sicuro , P, ; 41 p.t. Jakupovic , E, ; 20 s.t. Petrucci , P, ; 43 s.t. Jakupovic , E, Altra sconfitta per la Primavera del Palermo . Nella ...

Sci alpino - Gigante Adelboden 2019 : Henrik Kristoffersen davanti a Hirscher di un soffio nella prima manche. Continua la crisi dell’Italia : Henrik Kristoffersen è al comando dopo la prima manche del Gigante di Adelboden. Il norvegese ha sfruttato al meglio il pettorale numero uno, realizzando il miglior tempo (1’12”39), nonostante un errore sul muro finale, dove ha perso quei due o tre decimi rispetto ai diretti rivali. Anche ad Adelboden si ripropone il solito duello Kristoffersen-Hirscher, con l’austriaco che ha chiuso al secondo posto a 12 centesimi dal ...