Toto conduttori per il Festival di Sanremo 2020 | da Amadeus ad Antonella Clerici | tutte

optimaitalia

(Di lunedì 4 marzo 2019)A poco meno di un mese dalla conclusione della manifestazione, già al via ilnomi per il conduttore deldicon il quale si festeggerà il 70° anniversario della kermesse quest'anno condotto da Claudio Baglioni. Tra le possibilità, si è già parlato di, forte del successo di Ora o mai più. La sua presenza sarebbe perfetta per le celebrazioni dell'importante traguardo, dal momento che rappresenta uno deidi punta della prima rete e che non ha mai calcato il palco del Teatro Ariston. Ipotesi che sembra comunque impossibile per il momento, sia per i tempi poco maturi sia per la volontà dell'azienda di organizzare un'edizione corale nella quale il nome del conduttore dovrà essere il primo traino per una piccola ipoteca sulla garanzia di successo della tornata 70.Ancora più improbabile l'affiancamento con, attualmente ...

OptiMagazine : Toto conduttori per il #FestivaldiSanremo2020, da #Amadeus ad @antoclerici: tutte le nuove impossibilità… -