Quelli che il calcio | Collovati | Quando una donna parla di tattica mi si rivolta lo

#QCC – Quelli che il calcio – Diciannovesima puntata del 17/02/2019 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Quelli che il calcio è ormai un cardine del palinsesto della domenica pomeriggio di Rai 2 e, nonostante il progressivo spezzatino della giornata di campionato, si sa sempre adeguare collezionando sempre ascolti ragguardevoli. Quest’anno e la scorsa edizione, infatti, hanno visto l’incrementarsi degli ascolti rispetto agli anni precedenti. Oggi alle 13:50, il programma tornerà con la Diciannovesima […] L'articolo #QCC – Quelli ...

Silvio Berlusconi : “Quelli che sono al governo sono peggio dei gilet gialli” : Ancora un affondo del leader di Forza Italia contro il governo e, in particolare, del Movimento 5 Stelle. Per Silvio Berlusconi, infatti, al governo italiano avremmo dei politici "peggio dei gilet gialli" e le ricette del Movimento 5 Stelle sono destinate a far crollare l'occupazione e l'economia.Continua a leggere

Quelli che il Calcio - puntata 17 febbraio : Paola Turci ospite con 'L'ultimo ostacolo' : ... la giornalista Francesca Brienza , la leggenda del tennis Adriano Panatta , l'ex calciatore e commentatore Massimo Mauro , il campione del mondo Fulvio Collovati , l'arbitro degli arbitri Paolo ...

Quelli che il Calcio - puntata 17 febbraio : Paola Turci ospite con ‘L’ultimo ostacolo’ : Paola Turci ospite nella puntata di Quelli che Il Calcio del 217 febbraio. Interverranno: Eleonora Pedron, Francesca Brienza, “Lele Adani” (Federico Russo), “Arisa” (Brenda Lodigiani); dagli spalti, Anna Falchi e Bruno Pizzul “Quelli che il Calcio” torna domenica 17 febbraio alle ore 13:45 su Rai2 e in simulcast su Radio2, condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. ospite musicale della puntata è Paola Turci che si esibisce ...

Anche se The Division 2 sarà esclusivo di Epic Games Store i pre-order della versione PC superano Quelli del primo capitolo : Epic Games Store ha messo a segno un grande colpo assicurandosi l'esclusività di The Division 2 di Ubisoft: come saprete la versione PC del gioco 2 uscirà sul negozio di Epic e non arriverà su Steam.Nonostante l'approdo sul nuovissimo Store, i pre-order non ne hanno risentito, anzi, come segnala VG247, le prenotazioni hanno superato quelle del primo capitolo.Ovviamente, il gioco poteva essere prenotato in precedenza Anche su Steam, quindi di ...

Raggi vuole il daspo per i visitatori barbari - e Quelli che vivono a Roma? : (Foto: Getty Images) Non sarà un’impresa facile. Impedire a cittadini (solo stranieri?) di tornare non tanto in Italia quanto a Roma. Cioè di rientrare in città. Dopo che sono stati colti in fragranza o multati per averle mancato di rispetto. Magari per aver vandalizzato qualche monumento, aver grattato via un pezzetto di Colosseo, imbrattato le mura, cavalcato la ricca fauna che adorna le tante fontane della Capitale, sempre più spesso ...

Sanremo 2019 - Al Bano su Mahmood : ‘Quelli che fanno rap uccidono la melodia italiana’ : Tra coloro che storcono il naso per la vittoria di Mahmood (che a dispetto delle polemiche sta spopolando in tutte le classifiche) c’è anche Al Bano Carrisi. Il cantante intervistato a Un giorno da pecora su Rai Radio1 commenta così Soldi, la canzone vincitrice del Festival di Sanremo: “È simpatica, per carità. Secondo me però, con tutto il rispetto di tutti coloro che fanno rap stanno uccidendo la melodia italiana. O è ...

Sanremo 2019 - Alessandro Di Battista : “Esistono tanti tipi di razzisti - anche Quelli che usano la vittoria di un cittadino italiano a scopo elettorale” : La vittoria di Mahmood al Festival di Sanremo è diventata oggetto di molti tweet e commenti che poco hanno a che vedere con la musica e con la kermesse canora. E sull’argomento è intervenuto anche Alessandro Di Battista del M5S a Mezz’ora in Più su Rai Tre: “Mi scandalizza che la politica sia entrata pure a Sanremo, non certo la canzone di Mahmood. Esistono tanti tipi razzisti in Italia, anche quelli che utilizzano la vittoria ...

Quelli che il calcio - Brenda Lodigiani imita Arisa (Video) : Quelli che il calcio pesca direttamente dal Festival di Sanremo 2019 per proporre un nuovo personaggio. Merito di Brenda Lodigiani, che dopo aver portato all'interno di questa stagione del contenitore di Rai 2 personaggi come Diletta Leotta e la ballerina Renella ha debuttato nella puntata di oggi, 10 febbraio 2019, come Arisa.Una delle partecipanti di questa edizione del Festival è finita così nel mirino dell'imitatrice, che ha giocato ...

#QCC – Quelli che il calcio – Diciottesima puntata del 10/02/2019 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Quelli che il calcio è ormai un cardine del palinsesto della domenica pomeriggio di Rai 2 e, nonostante il progressivo spezzatino della giornata di campionato, si sa sempre adeguare collezionando sempre ascolti ragguardevoli. Quest’anno e la scorsa edizione, infatti, hanno visto l’incrementarsi degli ascolti rispetto agli anni precedenti. Oggi alle 13:50, il programma tornerà con la Diciottesima […] L'articolo #QCC – Quelli che ...

Sanremo 2019 - Baglioni si congeda : «Abbiamo fatto il possibile - spero che Quelli che verranno continuino così» : Claudio Baglioni (Twitter @SanremoRai) Un discorso iniziale tutt’altro che scontato, dal tono solenne e col sapore del congedo. Sì, del testamento sanremese. Così Claudio Baglioni ha aperto la serata finale del Festival di Sanremo 2019. Nei giorni in cui tutti si chiedono se a guidare la prossima edizione della kermesse sarà ancora lui, il cantautore e direttore artistico ha parlato del proprio Festival (“Non so chi vincerà, ma di ...

Sanremo blindatissima - arrivano anche i gilet gialli : Di Maio non ha incontrato Quelli veri : A Sanremo sono arrivati alcuni rappresentati dei gilet gialli" a bordo di una macchina con la bandiera francese e in sella a diverse motociclette. A Sanremo per dire ai cittadini italiani che Di Maio non ha incontrato i veri gilet gialli: "Non ci sono 'veri gilet gialli', non ci sono leader, siamo qui in Italia per incontrare cittadini italiani che ritengono che la nostra lotta sia giusta in Francia", ha spiegato ai microfoni uno dei loro ...

Lavoro - Landini : “Necessario cambiare politiche sbagliate di questo governo e di Quelli precedenti” : “Domani iscritti ai sindacati e non devono scendere in piazza a Roma per affermare il diritto al Lavoro era libertà nel Lavoro, per un Lavoro stabile e per dare avvio a un nuovo modello di sviluppo sulla qualità del Lavoro e la sostenibilità ambientale” questo l’invito del neo segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, alla partecipazione per la manifestazione dei sindacati confederali, prevista per domani nella ...