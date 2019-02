Milano su | le altre Borse giù

Sciopero del trasporto pubblico - 4 ore di stop a Milano e in altre città – Gli orari : Sciopero generale nazionale di 4 ore del trasporto pubblico locale e nel settore del noleggio di pullman con conducente contro “le proposte europee di nuove norme sui tempi di guida e di riposo per il personale dei servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza”. Modifiche che, secondo le sigle, “liberalizzano il mercato dei servizi di trasporto passeggeri, svolto con autobus e pullman nell’Unione europea“. A proclamare la ...

Milano tiene la posizione. Giù le altre piazze europee : Nessuna indicazione è giunta per il momento sui colloqui USA - Cina sui dazi mentre si è guardato al dato debole della Cina sull'inflazione che conferma il rallentamento dell'economia del dragone, ...

'Donne che vedono mostre con altre donne'. La mostra da vedere a Milano in questi giorni è qui : Consapevole delle lotte profondamente individuali intraprese per diventare parte del mondo. Una riflessione illuminante che può richiedere anni, o solo uno sguardo all'opera di donne che fotografano ...

Smog Lombardia : da domani misure a Milano e altre sette province : Scattano domani, venerdì 21 dicembre, le misure temporanee di 1 livello nei comuni coinvolti (quelli con più di 30.000 abitanti, oltre a quelli aderenti su base volontaria) nelle 8 province di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Monza e Brianza, Varese. Le misure temporanee, informa una nota, riguardano il traffico (limitazioni per i veicoli fino a euro 4 diesel in ambito urbano, obbligo spegnimento motori in sosta), il riscaldamento ...