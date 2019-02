Quagliarella torna in azzurro a 36 anni L' attaccante della Samp scherza | Quando mi

In Nazionale torna Quagliarella e arriva Bastoni : Roma, 1 feb., askanews, - Il ritorno in Nazionale, dopo tre anni e mezzo, di Fabio Quagliarella, capocannoniere della serie A a 36 anni, e la prima chiamata del difensore del Parma Alessandro Bastoni ...

Quagliarella torna in Nazionale. Mancini chiama anche Meret - Insigne e Inglese : Il ritorno di Fabio Il ritorno in nazionale di Fabio Quagliarella, capocannoniere della serie A a 36 anni, e la prima chiamata del difensore del Parma Alessandro Bastoni sono le novità principali delle convocazioni di Roberto Mancini per lo stage in programma lunedì e martedì prossimi nel Centro tecnico federale di Coverciano. Lo stage è in vista dei primi due match di qualificazione a Euro 2020 contro Finlandia e Liechtenstein, rispettivamente ...

Italia - i convocati per lo stage del 4 e 5 febbraio : presente Meret - torna Quagliarella : Dopo ormai due mesi dall'ultimo successo ottenuto in amichevole contro gli Stati Uniti, grazie ad una rete segnata dall'interista Matteo Politano, la Nazionale si ritroverà in un doppio appuntamento per preparare le prossime qualificazioni europee. Raduno fissato a lunedì 4 e martedì 5 febbraio presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Un breve raduno che permetterà al ct Roberto Mancini di iniziare a preparare i primi due incontri delle ...

Iezzo : 'Quagliarella voleva tornare al Napoli per prendersi una rivincita' : Gennaro Iezzo, ex portiere azzurro dal 2005 al 2011, ha rilasciato un’intervista all'editoriale TuttoNapoli, nella quale ha discusso del suo rapporto con l’attaccante blucerchiato Fabio Quagliarella. Quest'ultimo sabato tornerà al San Paolo, questa volta da avversario, per la sfida valida per la 22esima giornata di Serie A. Iezzo ha dichiarato che Quagliarella è stato spesso vicino ad un possibile ritorno in azzurro: "Fabio sogna di tornare al ...

Mancini : 'La mia Nazionale è speciale. Quagliarella? Se segna così - lo convoco di corsa. Balotelli torna solo se merita' : Parola di Roberto Mancini, Ct dell'Italia che ai microfoni del Corriere dello Sport ha raccontato i suoi piani per il nuovo anno. "La mia Nazionale sulle tracce delle notti magiche del 1990" Dal 28 ...