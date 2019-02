Cittadinanza | oggi si scoprono card e sito |Dal 6 marzo si potrà chiedere il reddito

Reddito di Cittadinanza - Di Maio : <br> "Oggi presentiamo il sito web e la card" : Tra le tante cose dette in queste ore da Luigi Di Maio nella campagna elettorale per le regionali in Abruzzo, c'è anche l'anticipazione sul sito web dedicato al Reddito di Cittadinanza, che sarà presentato ufficialmente domani, lunedì 4 febbraio 2019. Il vicepremier ha detto a L'Aquila:"Domani presento all'Italia il sito internet del Reddito di Cittadinanza, il sito RedditodiCittadinanza.gov.it sarà abilitato per tutto il Paese e spiegherà ...

Pensioni Q100 e Reddito di Cittadinanza in vigore da oggi - corsa agli sportelli : La giornata di ieri ha sancito l'entrata in vigore della nuova opzione di uscita anticipata dal lavoro con la quota 100, oltre che la proroga dell'APE sociale e dell'opzione donna. Anche il Reddito di cittadinanza è ora ufficialmente una legge dello Stato, con i potenziali richiedenti che attendono di poter sapere quali saranno le modalità con cui inoltrare la propria domanda. La corsa ai provvedimenti attuativi è quindi accompagnata a quella ...

Reddito di Cittadinanza e Quota 100 da oggi in vigore in Gazzetta Ufficiale : oggi entra in vigore, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decretone che introduce Reddito di Cittadinanza e Quota 100 per la pensione, firmato ieri dal presidente Mattarella. Per il Reddito di Cittadinanza - ha spiegato il vicepremier Di Maio - ci sono "tre step: la settimana prossima sarà online un sito che spiega tutti i documenti da preparare nel mese di febbraio, a marzo si sbloccherà la domanda: se non si vuole ...

Da oggi il reddito di Cittadinanza è legge. I 10 punti principali : Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto sul reddito di cittadinanza , di seguito Rdc, firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che entrà in vigore da martedì 29 gennaio. ...

Ernesto Galli Della Loggia : 'Se il reddito di Cittadinanza funziona - l'M5S governerà l'Italia per 15 anni' : Un attacco durissimo alla classe dirigente e all'Europa. E una previsione agghiacciante sul futuro politico dell''Italia. E' il succo Della lunga intervista a Ernesto Galli Della Loggia ospitata oggi ...

Pensioni Q100 e Reddito di Cittadinanza : decreto legge potrebbe essere pronto entro oggi : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 24 gennaio 2019 vedono arrivare un'importante agenzia di stampa in merito al decreto legge sul pacchetto Pensioni e sul Reddito di Cittadinanza. Il provvedimento potrebbe infatti ricevere oggi il via libera della RdS ed essere quindi firmato dal Presidente della Repubblica. Nel frattempo il Premier Conte ribadisce la sostenibilità della quota 100, mentre dall'opposizione prosegue il pressing sui ...

Reddito Cittadinanza - Casaleggio : oggi mio padre sarebbe contento : Roma, 22 gen., askanews, - 'oggi mio padre sarebbe contento, il Reddito di cittadinanza era una delle sue idee forti': lo ha detto Davide Casaleggio, figlio del cofondatore del Movimento 5 stelle, ...

Il decreto pensioni quota 100 e reddito di Cittadinanza è stato varato oggi - Sky TG24 - : Il Consiglio dei ministri ha approvato il "decretone" sulle misure cardine del governo che non erano state inserite in manovra. Conte: non promesse, ma progetto. Salvini: passiamo dalle parole ai ...

Reddito di Cittadinanza e in pensione con "Quota 100" : oggi il decreto : Il provvedimento che raccoglie le principali misure promesse da Movimento 5 stelle e Lega dovrebbe essere licenziato dal...

Oggi è il giorno del reddito di Cittadinanza - pare : E di quota 100: il presidente del Consiglio Conte ha detto che i decreti saranno approvati Oggi, ma c'è ancora qualcosa da sistemare

Reddito di Cittadinanza e quota 100 : oggi il Consiglio Dei Ministri : L’atteso Consiglio dei Ministri dedicato all’approvazione del decreto che rende attuativi il Reddito di cittadinanza e quota 100, i due cavalli di battaglia dell’esecutivo di Giuseppe Conte, si terrà nella giornata di oggi, probabilmente nel pomeriggio in orario ancora da definire.Dopo le voci di ulteriore slittamento che si sono susseguite negli ultimi giorni, è stato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a fugare ogni dubbio, ...

Oggi cdm sul decretone - Di Maio : 'Reddito Cittadinanza da fine aprile' - : Vertice a tre fra il premier e i vice per limare gli ultimi dettagli. Poi nel pomeriggio l'esame del documento che contiene le due misure più discusse e attese del governo gialloverde. Il premier: "...