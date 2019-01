Etna | eruzione oggi | cenere e lapilli Stop all' aeroperto di Catania

Etna in eruzione : chiuso aeroporto di Catania : L' Etna ha ripreso l'attività stromboliana. Cene e lapilli nel cielo di Catania . chiuso dalle 13 alle 17 l' aeroporto di Catania . Lo annuncia la Sac.

Eruzione Etna : quasi 5mila i sopralluoghi in corso dopo il terremoto - migliaia gli sfollati e centinaia di case inagibili : Continua senza sosta l’opera dei tecnici incaricati di verificare le abitazioni danneggiate dal terremoto di magnitudo 4.8 che nel giorno di Santo Stefano ha colpito i comuni alle pendici dell’ Etna : sono salite a 4.733 le richieste di sopralluoghi , 1.265 sono state già eseguite. Le case inagibili sono 338, quelle parzialmente agibili 337 e 590 quelle agibili. Controllate 47 scuole: 38 sono agibili, 7 parzialmente inagibili , due non ...

Terremoto Catania - 1.100 sfollati passeranno la Notte di San Silvestro fuori casa. L’eruzione dell’ Etna ha spostato il suolo del vulcano fino a 50cm [DATI] : A seguito dell’eruzione dell’Etna iniziata il 24 dicembre 2018, e dello sciame sismico che ha accompagnato questo evento e perdura tuttora, nel quadro delle attività coordinate dal Dipartimento della protezione civile, i ricercatori dell’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente del Consiglio nazionale delle ricerche (Irea-Cnr) e delle Sezioni dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcano logia ...

Sicilia - Etna ancora in eruzione : una nuova scossa di terremoto - paura a Catania : nuova scossa di terremoto sull' Etna : alle 19.30 la terra ha tremato a Ragalna, sulle pendici del vulcano. L'Istituto nazionale geofisico ha confermato che il terremoto è stato di magnitudo 3.4 ed è ...

Etna in eruzione - nuova scossa di terremoto fa tremare il vulcano : paura a Catania e dintorni nell’ultima notte dell’anno : Sarà un’ultima notte dell’anno 2018 di paura a Catania e in tutta l’area etnea: l’eruzione del vulcano continua e alle 19:30 s’è verificata una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.4 ad appena 1.9km di profondità. La scossa s’è verificata a monte di Ragalna, Biancavilla, Adrano e Bronte, distintamente avvertita anche a Belpasso, Pedara, Acireale, Giarre, Maletto e, seppur in modo più lieve, lungo la costa ...