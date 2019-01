Spagna | Julen nel pozzo da 9 giorni Ultime notizie | conclusi gli scavi del tunnel

Spagna - gli ultimi aggiornamenti sul bimbo caduto nel pozzo : nuovo contrattempo per Julen - il tunnel verticale è stretto : Ennesimo contrattempo nella corsa contro il tempo per salvare Julen, il bimbo di due anni caduto in un pozzo in Andalusia, lo scorso 13 gennaio: i soccorritori hanno deciso che si deve allargare il tunnel verticale scavato a fianco del pozzo. Il problema sono i tubi che devono rafforzare e rivestire le pareti del tunnel scavato per fare passare i minatori per arrivare all’angusto pozzo dove si trova il bambino: le misure sono sbagliate e i ...

Spagna in ansia - quasi finito il tunnel : 'Oggi sapremo se Julen è vivo' : Totalán è un municipio a 22 chilometri da Malaga, uno dei più piccoli della provincia andalusa con appena 700 abitanti. Da oltre una settimana è sotto i riflettori di tutto il mondo, invasa da mezzi e uomini incessantemente all'opera per riportare in superficie il piccolo Julen di appena due anni, sparito all'improvviso dentro a un pozzo stretto 25 centimetri e profondo ...

Spagna - ultimato il tunnel - ora i soccorritori provano a raggiungere Julen : È finito il lungo lavoro di scavo e il tunnel è pronto per essere utilizzato. I soccorritori ora potranno raggiungere Julen, anche se le speranze di trovarlo vivo sono praticamente assenti. Il bimbo andaluso di 2 anni è precipitato lo scorso 13 gennaio in un pozzo a Totalán, 20 chilometri da Malaga, e da allora non ha mai dato segni di vita. ...

Spagna. Bimbo nel pozzo - la roccia blocca la trivella : rallenta lo scavo per salvare Julen : Le operazioni di salvataggio del Bimbo hanno trovato ogni genere di difficoltà, non solo causate dal maltempo degli ultimi giorni, ma anche e soprattutto dalle rocce. Mancano comunque pochi metri per raggiungere l’altezza in cui si presume si trovi il piccolo. Poi toccherà ai minatori scavare la galleria orizzontale per arrivare a Julen.Continua a leggere

Spagna. Bimbo caduto nel pozzo : inizia la perforazione - 35 ore per conoscere il destino di Julen : Quindici ore per perforare i due tunnel verticali, altre venti per scavare la galleria orizzontale ed entrare nel pozzo. Quasi impossibile quindi raggiungere già oggi il piccolo. Ma tutti credono ancora nel miracolo: "Ci sono casi simili in cui persone hanno resistito anche 10 giorni in quelle condizioni” dice il presidente della Federazione andalusa di Speleologia.Continua a leggere

Spagna - bimbo nel pozzo : al minimo le speranze di trovare vivo Julen : Sono passati cinque giorni da quando il piccolo Julen è caduto nel pozzo a Malaga. Le possibilità trovarlo vivo sono ormai ridotte a un filo a causa delle complicazioni nelle complesse operazioni di salvataggio. Ma i soccorritori non si fermano e sul web nasce un movimento per sostenere i genitori del bimbo.Continua a leggere

Bambino nel pozzo : "nel tunnel c'è ventilazione"/ La Spagna prega per Julen e spera nel miracolo : Si scava ancora per salvare Julen, il bimbo caduto nel pozzo a Malaga: 'c'è ventilazione'. La Spagna prega per il miracolo

Bimbo caduto nel pozzo - si scava ancora. La Spagna : "Forza Julen" : Il piccolo Julen come Alfredino Rampi , il Bimbo di 6 anni precipitato e morto in un pozzo di Vermicino il 13 giugno 1981? In Spagna non ci vogliono nemmeno pensare. A Totalan, comune vicino a Malaga ...

Spagna col fiato sospeso per Julen caduto in un pozzo a 2 anni - il tempo gela le speranze : Trovate tracce del bimbo, un capello rinvenuto nel materiale solido estratto dal pozzo: è stato sottoposto al test del dna e confrontato con quello dei genitori

Spagna - corsa contro il tempo per salvare Julen. I genitori : “Il fratellino dal cielo lo aiuterà” : Proseguono senza sosta le ricerche del piccolo Julen, il bambino di due anni e mezzo caduto in un pozzo in una campagna vicino a Malaga. Centinaia i soccorritori impegnati.Continua a leggere