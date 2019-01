Campania | De Magistris | “Difficile non candidarsi alle elezioni Regionali | saranno

ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 gennaio 2019) “Sarà difficile none mancherà un anno alla fine del mandato di sindaco. Lepotranno essere un laboratorio per una nuovaanza politica”. Ad annunciare la sua possibile partecipazioneprossimeinè Luigi De, sindaco in carica di Napoli. E leanze, sottolinea, potrebbero non escludere il Movimento 5 stelle.Un accenno a quel che sarà il 2020 subito interrotto dal ritorno al presente. Non ci sta, il sindaco, a legare l’immagine della città alla camorra e alla criminalità. Il riferimento è alla bomba carta che pochi giorni fa è esplosa davanti alla pizzeria di Gino Sorbillo. “Il riscatto della città non si ferma”, chiarisce Dedurante il forum dell’Ansa. Poi continua: “Complessivamente giro sei, sette chilometri al giorno a piedi e conosco la situazione della città. Non nego ...