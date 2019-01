NBA | Derrick Rose allo scadere decide la sfida contro Phoenix | tutto facile per Indiana

NBA - Derrick Rose ai suoi critici : 'Potete ammazzarvi'. Ma poi si scusa : L'incredibile stagione che sta vedendo protagonista Derrick Rose lo rende il più credibile candidato a un ipotetico premio di "comeback of the year" , il ritorno dell'anno, anche se il n°25 dei ...

NBA - Derrick Rose e Luka Doncic : i voti dei tifosi li spingono verso l'All-Star Game : La point guard dei Celtics precede un altro nome per certi versi sorprendente, quello di un super veterano come Dwyane Wade: nella sua ultima stagione NBA, i tifosi di tutto il mondo hanno ...

NBA - Derrick Rose : ritorno da MVP a Chicago : 24 punti e vittoria per Minnesota : Chicago Bulls-Minnesota Timberwolves 94-119 Quella allo United Center di Chicago non sarà mai una partita come le altre per Derrick Rose. L'ex n°1 al Draft 2008 per i Bulls " che nella franchigia che ...

NBA – I Timberwolves tornano al successo : Derrick Rose e Karl-Anthony Towns stendono i Nets : I Minnesota Timberwolves spezzano la streak di due ko consecutivi e tornano alla vittoria: Rose e Towns decisivi nel successo sui Nets Dopo due sconfitte consecutive arrivate contro i sorprendenti Grizzlies, in testa alla Western Conference e contro i Denver Nuggets, lanciati in piena corsa Playoff, i Minnesota Timberwolves sono tornati al successo. La franchigia di Minneapolis ha superato i Brooklyn Nets per 102-112. Gran merito del ...

Il film della NBA : vota la prestazione da 50 punti tra Blake Griffin e Derrick Rose : ... dedicato al campionato di basket più bello del mondo. Da quest'anno, infatti, nasce una nuova sezione denominata IL film della NBA composta da 24 figurine chiamate a raccontare le fasi salienti ...