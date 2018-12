Qualità della vita | Como è 36esima Perde 4 posizioni rispetto al passato

A Milano si vive meglio - la città meneghina medaglia d'oro per Qualità della vita 2018 : Lo smog, il traffico, il caos quotidiano e la giungla urbana di edifici sempre più alti che contraddistinguono ormai il suo amato skyline, potrebbero risultare elementi in discordanza con il titolo che la città meneghina ha appena conquistato nell'indagine 2018 sulla vivibilità delle provincie italiane. Milano si colloca al primo posto e per la prima volta dal 1999, anno in cui il Sole 24 Ore ha inaugurato la sua indagine annuale sulla qualità ...

Qualità della vita 2018 - Milano vince per la prima volta. Guarda tutte le classifiche dal 1999 a oggi : È Milano la vincitrice dell’indagine 2018 sulla vivibilità delle province italiane, giunta alla 29° edizione. Il capoluogo lombardo festeggia il suo primato, inedito nell’indagine annuale del Sole 24 Ore, piazzandosi ben sette volte su 42 nei primi tre posti per le performance conseguite negli indicatori del benessere. E conquista lo scettro di provincia più vivibile d’Italia, dopo averlo sfiorato per quattro volte. ...

Qualità della vita 2018 - vince per la prima volta Milano. Cresce (di poco) anche Roma. Ultime Vibo - Foggia e Taranto : È Milano la provincia italiana in cui si vive meglio. A stabilirlo l’annuale classifica sulla “Qualità della vita” stilata dal Sole 24 Ore e arrivata alla sua 29esima edizione. Il capoluogo lombardo festeggia per la prima volta il record, dopo averlo sfiorato per quattro volte, strappando il primato alle province dell’arco alpino. La città si era infatti fermata al secondo posto nel 2003 e 2004 e poi nel 2015 e nel 2016. ...

