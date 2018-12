Ecotassa - La Lega ha presentato un emendamento per eliminarla

Tensione Lega-M5s : stop a Ecotassa e incentivi auto 'green' : ... noi dobbiamo andare avanti in questa direzione perche' se ricostituiamo lo Stato sociale aiutiamo le persone in difficoltà riparte la domanda interna e ne gioverà tutta l'economia". E intanto stop ...

Emendamento Lega cancella l'Ecotassa : 17.05 Un Emendamento della Lega in Commissione Bilancio al Senato blocca non solo l'ecotassa sulle auto più inquinanti, ma anche gli incentivi per i veicoli ecologici. L'Emendamento, firmato dal capogruppo a Palazzo madama, punta a cancellare l'intero pacchetto di norme approvate alla Camera. "Il bonus per le auto elettriche è una misura imprescindibile. Il malus non è una nuova tassa e non vogliamo toccare le utilitarie", spiega il ...

Manovra è scontro sull'Ecotassa - Lega : via anche gli incentivi green : Un emendamento della Lega vuole lo stop alla ecotassa ma anche agli incentivi delle auto "green"Il sottosegretario Garavaglia: "Se gli amici del M5strovano altre coperture siamo ben contenti". Gli risponde l'omologo ai Trasporti di M5s Dell'Orco: "La riformuleremo ma misura imprescindibile"

La Lega vuole cancellare l'Ecotassa : Sopprimere la tassa sull'acquisto delle automobili più inquinanti e il bonus per chi compra vetture a basso impatto ambientale. Lo chiede la Lega con emendamento segnalato alla manovra presentato in commissione Bilancio del Senato.La misura era stata introdotta nel passaggio alla Camera grazie al Movimento 5 stelle. La Lega propone di cancellare tutti i commi del testo approvato a Montecitorio dedicati al tema."Conseguentemente, per far ...

Manovra - Lega all’attacco dell’Ecotassa. Garavaglia : “Governo dice no”. Modifica per togliere anche gli incentivi al green : La Lega va all’attacco dell’ecotassa. Un emendamento alla Manovra del Carroccio propone lo stop non solo all’imposta sulle auto più inquinanti ma anche agli incentivi per i veicoli ecologici. Con il sottosegretario all’Economia, Massimo Garavaglia, che nel frattempo smentisce la posizione della sua parigrado in quota M5s, Laura Castelli, e ribalta la posizione del governo: “Come esecutivo diciamo no a qualsiasi nuova tassa, ...

Manovra - la Lega : via Ecotassa e anche incentivi per auto elettriche : In attesa dell’esito della trattativa a Bruxelles, Lega e M5S ai ferri corti sulle misure per ridurre il deficit. Giorgetti: reddito cittadinanza rischia di alimentare il lavoro nero, se non si realizza contratto si torni al voto. Di Maio: contratto l’ho firmato con Salvini, andiamo avanti...

