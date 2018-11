: DOMANI IL CAPITANO A NAPOLI! - LegaSalvini : DOMANI IL CAPITANO A NAPOLI! - Corriere : Salvini a Napoli, scontri degli antagonisti con le forze dell’ordine: un ferito Live - fattoquotidiano : Napoli, centri sociali contestano Salvini: scontri con la polizia, un giovane ferito -

"Temo si rischi ilambientale, si rischia emergenza a livello mondiale, sia sanitaria e sociale. Non c'è programmazione e c'è incapacità". Così il ministro dell'Interno, al termine del comitato per l'Ordine pubblico a.Fra i temi toccati anche la droga."Sullo spaccio,ripeto, porterò al ministro Bonafede una proposta di legge per quintuplicare le pene oggi previste".E inoltre "106 vigili in più" Contestazioni dai Centri Sociali che hanno tentato di forzare un blocco di polizia.Un ragazzo è rimasto ferito.(Di giovedì 15 novembre 2018)