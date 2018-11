Auto sbanda | due morti nel catanzarese

San Benedetto Po - Auto sbanda e finisce contro un furgone : un morto e due feriti : Mantova, 2 novembre 2018 - Un morto e due feriti gravi. E' questo il bilancio di un incidente stradale accaduto oggi pomeriggio sul ponte del fiume Po a San Benedetto Po. La vittima è Luca Signorini, ...

Udine. L’Auto sbanda per il vento e la pioggia : Alessio muore sul colpo a 56 anni : L'incidente mortale lungo la A23, all’altezza di Dogna. Il 56enne tassista avrebbe perso il controllo della vettura a causa delle forti raffiche di vento e per la pioggia intensa. Inutili i soccorsi, Alessio Pulghini sarebbe morto sul colpo.Continua a leggere

Napoli - Auto sbanda e si schianta contro un muro : muore 17enne a Scampia : L'ennesima tragedia stradale che ha come vittima un giovane innocente. Il drammatico episodio, questa volta, si è consumato nella città di Napoli, precisamente nel quartiere di Scampia, dove un giovane ragazzo di appena diciassette anni, Rocco Capuozzo, ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto in via Ciccotti poco dopo la mezzanotte di domenica 28 ottobre. Il ragazzo minorenne era seduto sul sedile passeggero, mentre alla ...

Sangue sulle strade di Napoli : Auto sbanda e finisce contro il muro - muore 17enne : Un giovane di 17 anni è deceduto in un terribile incidente stradale avvenuto in via Ciccotti, a Scampia, intorno alle 00.30 della notte scorsa. Il ragazzo era sul sedile passeggero, alla guida c'era ...

Salvini : "L'Ue è come un Autobus - sbanda perché è guidata male" : Ripeto, se devono giudicare la nostra idea di Italia e di economia lo spread scende perché se io devo fare un prestito a qualcuno e questo qualcuno ha un'idea di come far crescere il valore della sua ...

Roma - Auto sbanda e investe turisti vicino San Pietro : 5 feriti : Roma, 19 set., askanews, - Incidente vicino piazza San Pietro a Roma: un uomo ha perso il controllo dell'auto e investito una famiglia di turisti polacchi. Cinque i feriti, nessuno in pericolo di vita.

Roma - sbanda su Corso d'Italia e si incastra con l'Auto sul guardrail : grave 37enne : Incidente martedì sera intorno alle 23 in Corso d'Italia all'altezza del civico 41. Agenti del IV gruppo Tiburtino della Polizia Locale sono intervenuti per una Mercedes classe A che dopo avere ...

Turchia - dramma in Autostrada : pullman sbanda e cade nel dirupo - almeno 7 morti e 29 feriti : Sul mezzo viaggiavano 33 passeggeri e 3 membri della compagnia di trasporti, vale a dire l'autista e due hostess. Per motivi da accertare, il pullman ha sbandato ed è finito fuori strada, cadendo in un dirupo sottostante dove si è rovesciato su un fianco. Sei persone sono state dichiarate morte sul posto, un'altra in ospedale.Continua a leggere