Maxi tamponamento a Roma

Cina - Maxi tamponamento tra tir e auto in coda : 14 morti - : L'incidente è stato provocato da un tir finito su una fila di macchine ferme a un casello nella provincia del Gansu. Decine di feriti

Maxi tamponamento nel Fasanese : quattro feriti : POZZO FACETO - E' di 4 feriti il bilancio di un Maxi tamponamento avvenuto ieri sera , 15 ottobre, poco prima delle ore 19 nel tratto della ex statale 16 tra Pezze di Greco e Speziale all'altezza dell'...

Maxi tamponamento fra sei tir in A4 : code fino a 6 km : Maxi schianto fra Tir sulla A4, viabilità in tilt tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Chiusa l'autostrada A4 nel tratto fra Latisana e San Giorgio di Nogaro , in direzione Trieste a causa di un ...

