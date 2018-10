Audio e testo Universale di Benji e Fede | il nuovo singolo sull’amore ispirato dal Pride

optimaitalia

(Di venerdì 26 ottobre 2018)diè ildisponibile da oggi - venerdì 26 ottobre - in radio e in digital download.Il brano racconta l'amoreed è statodalla partecipazione del duo modenese alMilano della scorsa estate. La canzone è nata in studio con i loro amici autori, tra cui Piero Romitelli e Tony Maiello, e riprende il concetto della mancanza di leggi in amore. Che sia l’amore tra genitori, tra parenti, l'amicizia, l'amore sessuale, l’amore eterosessuale o omosessuale, l'amore per gli animali, il brano affronta il sentimento senza confini e senza limiti che non è soggetto a leggi "universali".“L’amore non ha mai una legge. – raccontano- È senza confini, senza distinzione di sesso, senza colore o razza. L’amore è il filo conduttore che ci accomuna tra tutte le nostre diversità e unicità: è quello che unisce un ...