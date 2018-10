Manchester United - Juventus 0-1 | cronaca diretta | risultato in tempo reale

PAGELLE/ Manchester United-Juventus : i voti della partita (Champions League gruppo H - primo tempo) : PAGELLE Manchester United Juventus: i voti della partita che si è giocata a Old Trafford, i giudizi a tutti i protagonisti della sfida valida per la terza giornata della Champions League(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 21:50:00 GMT)

Youth League - la Juventus crolla 4-1 contro il Manchester United : bianconeri secondi nel girone : Va tutto male alla Juventus dei giovani nella trasferta di Youth League contro il Manchester United. Per i bianconeri di Baldini, la terza giornata della competizione europea finisce con pesante ...

Manchester United-Juventus 0-1 - diretta LIVE : finisce il primo tempo – il VIDEO del gol di Dybala : 45′ finisce il primo tempo di Manchester United-Juventus 42′ Tiro a giro di Dybala dal limite, palla di poco a lato 40′ Va al tiro Bentancur, il Manchester si salva con affanno 37′ Doppia parata di De Gea, prima su punizione di Ronaldo e poi su respinta di Matuidi 35′ Il Manchester accelera e vuole […] L'articolo Manchester United-Juventus 0-1, diretta LIVE: finisce il primo tempo – il VIDEO del gol di ...

Manchester United-Juventus 0-1 - diretta LIVE : Matuidi sfiora la rete – il VIDEO del gol di Dybala : 42′ Va al tiro Bentancur, il Manchester si salva con affanno 37′ Doppia parata di De Gea, prima su punizione di Ronaldo e poi su respinta di Matuidi 35′ Il Manchester accelera e vuole mettere la partita sul piano fisico 31′ Occasione per i padroni di casa ma Chiellini spazza in angolo 25′ Red Devils […] L'articolo Manchester United-Juventus 0-1, diretta LIVE: Matuidi sfiora la rete – il VIDEO del gol di ...

Highlights Champions League : Manchester United-Juventus 0-1. Video Gol - Pagelle e tabellino : “Questo è un mese importante, non l’abbiamo iniziato bene contro il Genoa e ora torna la Champions. E’ una gara importante perché in caso di vittoria ipotecheremmo il passaggio del turno”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia del match di Champions contro il Manchester United. “Dispiace per le assenze, Mandzukic non […] L'articolo Highlights Champions League: ...

Manchester United-Juventus 0-1 : risultato e cronaca in diretta live - Champions League 2018/2019 : Manchester United-Juventus, Champions League: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Manchester United-Juventus 0-1 - diretta LIVE : bianconeri vicini al raddoppio – il VIDEO del gol di Dybala : 29′ Dybala dall’area piccola anticipa Smalling, ma la palla è alta di poco 25′ Red Devils spettatori del giro palla dei ragazzi di Allegri 21′ Occasione per i bianconeri, De Gea para un tiro a botta sicura di Cancelo 18′ Inglesi tramortiti 17′ GOL DELLA JUVENTUS, 0-1 Dybala Cross di CR7, Cuadrado spiazza la difesa […] L'articolo Manchester United-Juventus 0-1, diretta LIVE: bianconeri vicini al raddoppio ...

Manchester United-Juventus 0-1 - diretta LIVE : la sblocca Dybala – il VIDEO del gol : 18′ Inglesi tramortiti 17′ GOL DELLA JUVENTUS, 0-1 Dybala Cross di CR7, Cuadrado spiazza la difesa e il rimpallo favorisce la Joya che solo davanti a De Gea insacca 16′ Si affaccia lo United con un colpo di testa di Poga. Szczesny para 13′ Dybala pettina la palla sotto rete ma la palla finisce nelle […] L'articolo Manchester United-Juventus 0-1, diretta LIVE: la sblocca Dybala – il VIDEO del gol proviene da ...

Manchester United-Juventus - la sblocca Dybala : il VIDEO del gol della Joya : Manchester United-Juventus, il VIDEO della rete di Dybala che ha portato in vantaggio la Juventus ad Old Trafford Manchester United-Juventus è stata sbloccata da Paulo Dybala con una rete importantissima per i bianconeri. La serata della Juventus è iniziata nel miglior modo possibile, con Cristiano Ronaldo a creare per la Joya che da pochi passi ha insaccato alle spalle di De Gea. Parte del merito della rete va infatti dato a CR7 il quale ...

Manchester United-Juventus 0-0 diretta LIVE : invasione di campo - tifoso da Cristiano Ronaldo : Manchester United-Juventus diretta LIVE – Attesa finita, torna in campo la Champions League per la terza giornata della fase a gironi, un turno che promette, spettacolo, emozioni e colpi di scena. In campo la Juventus di Massimiliano Allegri, la squadra bianconera chiamata a riscattare l’ultimo pareggio in campionato contro il Genoa, brutta prestazione dopo una serie di risultati utili consecutivi. Ma adesso è il momento di ...

Manchester United-Juventus 0-0 - diretta LIVE : Risultato e Cronaca in tempo reale : 8′ Decisamente meglio la Juventus, il Manchester fatica ad uscire 6′ Primo angolo per la Juventus 3′ La difesa bianconera libera con facilità 3′ Mini invasione di campo a Old Trafford 2′ Punizione dal limite destro dell’area per i Red Devils Allegri schiera il 4-3-3, Mourinho è a specchio ma in fase difensiva scivola sul […] L'articolo Manchester United-Juventus 0-0, diretta LIVE: Risultato e Cronaca in ...

Manchester United-Juventus - invasione di campo : un folle cerca di raggiungere Cristiano Ronaldo : Cristiano Ronaldo attesissimo ad Old Trafford, tanto che un tifoso del Manchester United ha provato a raggiungerlo in area Cristiano Ronaldo era senza dubbi uno dei più attesi di Manchester United-Juventus. Tanto atteso che un tifoso dello United ha voluto cercare un contatto ravvicinato con l’ex di turno. C’è stata infatti un’invasione di campo da parte di uno dei supporters che però è stato immediatamente placcato dagli ...