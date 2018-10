Tennis | WTA Finals Singapore 2018 | vittorie di Sloane Stephens e di Kiki Bertens nella

DIRETTA / Wta Finals 2018 Osaka Stephens (5-7) streaming video e tv : 2^ set in corso (Tennis) : DIRETTA Wta Finals 2018, streaming video e tv: orario delle partite che si giocano oggi nella seconda giornata nel Master di tennis femminile. E' il primo turno nel gruppo rosso(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 14:27:00 GMT)

Tennis - Ranking WTA (22 ottobre) : Halep in testa - stravolta la top ten. Camila Giorgi numero 26 : Tantissimi cambiamenti nella top ten del Ranking WTA, la classifica internazionale di Tennis femminile aggiornata a lunedì 22 ottobre. La rumena Simona Halep resta saldamente al comando con i suoi 6921 punti ma alle sue spalle cambia tutto: la tedesca Angelique Kerber (5375) riesce a superare la danese Caroline Wozniacki (5086), la giapponese Naomi Osaka rimane quarta ma alle sue spalle recuperano ben due posizioni la ceca Petra Kvitova e la ...

Wta Finals 2018/ Diretta Osaka Stephens - Kerber Bertens streaming video e tv - orario delle partite (Tennis) : Diretta Wta Finals 2018, streaming video e tv: orario delle partite che si giocano oggi nella seconda giornata nel Master di tennis femminile. E' il primo turno nel gruppo rosso(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 03:30:00 GMT)

Tennis - le prime volte di Tsitsipas ed Edmund. Wta Finals : a segno Pliskova e Svitolina : Il russo, numero 26 del mondo e terza testa di serie, ha battuto il francese Adrian Mannarino, numero 49 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2 6-2 in meno di un'ora di gioco. Per il 22enne nato ...

Tennis - Wta Finals : sgambetto Svitolina - cade la Kvitova : Sul veloce indoor dello Sports Hub di Singapore si è aperta con il successo di Elina Svitolina l'edizione 2018 delle BNP Paribas Wta Finals, con sette Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA milioni di ...

Tennis - WTA Finals Singapore 2018 : vittorie per Elina Svitolina a Karolina Pliskova. Battute Petra Kvitova e Caroline Wozniacki : Sono iniziate le WTA Finals: a Singapore nella prima giornata di gare è sceso in campo il Gruppo Bianco. Nel primo match l’ucraina Elina Svitolina ha battuto con un duplice 6-3 la ceca Petra Kvitova in un’ora e mezza di gioco, mentre nel secondo l’altra ceca del raggruppamento, Karolina Pliskova, ha superato la danese Caroline Wozniacki per 6-2 6-4 in un’ora e 35 minuti. Il primo incontro ha visto l’ucraina ...

WTA Awards – Le Tenniste migliori della stagione : ecco tutti i premi assegnati : La WTA ha assegnato i WTA Awards, i consueti premi di fine stagione alle migliori tenniste dell’anno: ecco tutti i riconoscimenti assegnati Mentre la stagione volge verso le fasi conclusive, con le imminenti Finals femminili che da domani andranno in scena sul cemento di Singapore, la WTA ha assegnato i consueti premi di fine stagione. Tante le giocatrici premiate, con riconoscimenti diversi, a seconda della caratteristica peculiare che è ...

Tennis – Wta Lussemburgo - Belinda Bencic vince la maratona contro Yastremska e vola in finale : Dopo quasi due ore e mezza di partita, Belinda Bencic batte in tre set la Yastremska e stacca il pass per la finale dove troverà Julia Goerges La seconda semifinale del torneo Wta di Lussemburgo registra la vittoria di Belinda Bencic, che stende in tre set la Yastremska staccando il pass per l’ultimo atto del torneo. Una partita lunghissima quella andata in scena tra la svizzera e l’ucraina, conclusa al tie-break del terzo set ...

Tennis – Wta Lussemburgo : Julia Goerges è la prima finalista - la tedesca stende in tre set la Bouchard : Vittoria in rimonta per la Tennista tedesca che, dopo aver perso il primo set, ribalta la Bouchard e stacca il pass per la finale di Lussemburgo Julia Goerges vola in finale nel torneo Wta di Lussemburgo, la tedesca non lascia scampo alla Bouchard stendendola in tre set. Una semifinale molto equilibrata, in cui parte benissimo la canadese, abile a portarsi avanti nel primo parziale con il punteggio di 7-6. Da questo momento in poi, la ...

Tennis - sorteggiati i gironi delle WTA Finals di Singapore. Kerber con Osaka - Wozniacki con Kvitova : Sono stati sorteggiati i gironi delle WTA Finals che si svolgeranno a Singapore, che secondo la denominazione ufficiale sono le BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global. Le otto giocatrici impegnate sono state suddivise in due raggruppamenti da quattro, definiti Rosso e Bianco in onore dei colori della bandiera del Paese asiatico, che ospiterà per l’ultima volta quest’anno l’evento prima del (munifico) ...

WTA Finals di Singapore – Tutta l’eleganza delle 8 Tenniste protagoniste alla cerimonia di gala [GALLERY] : Kerber, Osaka, Stephens, Bertens, Wozniacki, Kvitova, Svitolina e Pliskova “in tiro” per la cerimonia di gala delle WTA Finals di Singapore A Singapore sono arrivate in tutto il loro splendore le 8 protagoniste delle WTA Finals. Angelique Kerber, Naomi Osaka, Sloane Stephens, Kiki Bertens, Caroline Wozniacki, Petra Kvitova, Elina Svitolina e Karolina Pliskova si sono presentate alla cerimonia di gala del ‘master’ di ...

WTA Mosca – Kasatkina fa impazzire il pubblico di casa : la Tennista russa stende Konta e va in finale : Daria Kasatkina stacca il pass per la finale del WTA di Mosca: la giovane tennista russa trionfa su Konta fra gli applausi del pubblico di casa Daria Kasatkina regala una splendida gioia al pubblico del WTA di Mosca. La giovane tennista russa riesce a superare anche l’ultimo ostacolo che la separava dalla finalissima del torneo russo, battendo senza troppi problemi la britannica Johanna Konta. Kasatkina, attualmente numero 14 del ranking ...

Tennis - Simona Halep rinuncia alle WTA Finals : “Non sono riuscita a recuperare come avrei voluto” : Niente da fare per Simona Halep. come era prevedibile, la n.1 del mondo è stata costretta a dare forfait per le WTA Finals 2018 che si terranno a Singapore dal 21 al 28 ottobre sul veloce indoor dello Sports Hub della metropoli asiatica. Il Masters del Tennis femminile, dunque, non vedrà al via la sua leader visto che ormai da diverse settimane la giocatrice rumena soffre di un problema alla schiena che già l’aveva portata a saltare alcuni ...

Tennis – Wta Lussemburgo : Garbine Muguruza avanza al secondo turno - stesa in due set la svizzera Voegele : Tutto semplice per la numero due del seeding, l’avversaria svizzera si arrende dopo un’ora e un quarto di gioco Comincia come meglio non potrebbe il torneo Wta di Lussemburgo per Garbine Muguruza, la spagnola infatti stende senza patemi la svizzere Voegele in due semplici set. La numero due del seeding si impone con il punteggio di 6-4, 6-4 accedendo così al secondo turno del tabellone dove affronterà la vincente del match tra ...