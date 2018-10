Moratti | “il calcio ha bisogno di facce nuove”

calcioweb.eu

(Di lunedì 22 ottobre 2018) ”Ilhadi face nuove, credo e spero che questo succeda”. E’ l’auspicio dell’ex presidente dell’Inter Massimoai microfoni di Radio Anch’io lo sport nel giorno delle elezioni del nuovo presidente della Figc. ”Un campionato a 18 squadre – aggiungedi cui si era parlato come di un possibile candidato a capo della feder– sarebbe meglio con tutti gli impegni che ci sono e sarebbe stato più interessante”.poi apre le porte al possibile arrivo dell’ex ad Juve Beppe Marotta in nerazzurro: ”non è mai sbagliato andare a prendere qualcuno che abbia grande esperienza come Marotta”.L'articolo: “ilhadinuove”Web.