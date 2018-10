Italia sott' acqua

Italia sotto attacco : La narrazione non funziona quando c' una spaccatura tra i corifei : ... meglio rimanere negli angusti spazi dell'econometria e soprattutto guardare gli altri dall'alto in basso manco fossero depositari di chissà quale scienza infusa. Comunque sia, tornando a noi, '...

Alessandro Di Battista : "Italia sotto attacco della finanza"/ M5s : "Indispensabile che governo sia unito" : Alessandro Di Battista: "Italia sotto attacco della finanza". Ultime notizie M5s, il monito dell'ex parlamentare: "Indispensabile che governo sia unito"(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 12:19:00 GMT)

Di Battista - M5s - : L'Italia è sotto attacco - il governo sia unito : ... che hanno il diritto a contrastare la maggioranza, capiscano che qui non è in gioco il destino di un governo ma la speranza che milioni di cittadini ancora hanno nei confronti della politica la ...

Volley - Mazzanti : 'Italia bravissima - ora sotto con la Serbia' : "Ho pensato, devo preparare la Serbia...". Con un sorriso stanchissimo risponde così il commissario tecnico Davide Mazzanti alla domanda "cosa hai pensato a fine partita". L'Italia è in finale ...

È Italiana la rete sottomarina che permette ai sub di comunicare e segnalare emergenze : L’attività subacquea è divertente ma può nascondere insidie, innanzitutto non poter comunicare direttamente con il mondo esterno per segnalare problemi o emergenze. La tecnologia viene in aiuto dei sub grazie al progetto italiano ARCHEROSUb sviluppato dall’Università di Roma La Sapienza e dall’Università di Firenze, con la collaborazione delle spinoff WSense e MDM e il co-finanziamento di EASME (European Agency for SME). Come ...

Italia sotto pressione : spread vola a 326 - Borsa Milano -1 - 89% : Milano, 18 ott., askanews, - Italia sotto pressione sul finale di seduta. Mentre tra Lega e M5S è scontro aperto sul decreto fiscale e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, si appresta a ricevere il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, che solleverà i timori di Bruxelles sulla manovra, lo spread vola alle stelle e …

Scontro Lega-M5s e lettera di richiamo Ue : vola lo spread - Italia sotto pressione : Giovedì nero a Piazza Affari: il differenziale tra i Btp e i Bund è arrivato a toccare i 326 punti, nuovo picco da 5 anni e...

[L'inchiesta] "Il senatore e sottosegretario di Forza Italia D'Alí era a disposizione di Matteo Messina Denaro" : Il gruppo di investigatori che sta lavorando alla cattura di Matteo Messina Denaro, l'ultimo latitante del gruppo dirigente dei "Corleonesi" che pianificò ed eseguì l'attacco stragista allo Stato, ...

Cruciale il 5G in Italia : a causa di Iliad sotto pressione Vodafone e Wind Tre - di meno TIM : La sfida del 5G in Italia sarò decisiva per tutti gli operatori nostrani: per Vodafone, TIM, Wind Tre ma anche per l'ultimo operatore arrivato sul campo Iliad. Quest'ultimo ha messo letteralmente sotto pressione la concorrenza, ma non tutti i suoi rivali del mercato TLC allo stesso modo. Ne sono convinti gli analisti di Deutsche Bank che hanno gli occhi puntati proprio sulla nostra penisola, dopo i recenti stravolgimenti degli ultimi ...

Non solo Riace - il sistema di accoglienza Italiano è sotto attacco : Ecco perché i problemi di Riace sono quelli di molti paesi italiani che hanno investito nell’accoglienza. Leggi

'La disoccupazione in Italia calerà sotto il 10% nel 2019' : Roma, 16 ott., askanews, - La disoccupazione in Italia calerà sotto il 10 per cento il prossimo anno e, nel progetto di bilancio inviato all'Ue, il governo prevede che continui a scendere fino all'8,6 ...

Tassotti : “Ottima Italia - ha le carte in regola per battere il Portogallo” : “Mi è sembrata un’ottima Italia, con noi ha giocato molto bene per circa un’ora e si è confermata ieri sera. Ha i valori per battere il Portogallo“. Per Mauro Tassotti, oggi vice di Shevchenko nella nazionale ucraina, l’Italia vittoriosa ieri in Polonia può ancora ambire alla Final Four di Nations League: “Il Portogallo avrà poi un’altra occasione con la Polonia ma i valori sono quelli, è una buona ...