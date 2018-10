Tennis | Stoccolma | Fognini ko in semifinale con Tsitsipas

Tennis - ATP Stoccolma 2018 : niente finale per Fabio Fognini. Sconfitta in due set con il greco Tsitsipas : Fabio Fognini manca l’accesso alla finale del torneo ATP di Stoccolma. Il ligure è stato sconfitto in due set dal greco Stefanos Tsitsipas, numero 16 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-2 dopo un’ora e dodici minuti di gioco. E’ un inizio di primo set molto equilibrato e con i due Tennisti che tengono agevolmente i propri turni di servizio. Si arriva nell’ottavo gioco, con Tsitsipas che riesce a strappare il servizio al ...

Tennis - Stoccolma : Chung dà forfait. 9ª semifinale stagionale per Fognini : TORINO - Nona semifinale stagionale per Fabio Fognini : il ligure è infatti approdato al penultimo atto anche all'' Intrum Stockholm Open ', torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 612.755 euro in ...

Tennis - ATP Stoccolma 2018 : Fabio Fognini è ancora in semifinale. Il coreano Chung si ritira nel secondo set : Fabio Fognini è in semifinale nel torneo ATP di Stoccolma. Il ligure ha usufruito del ritiro del coreano Hyeon Chung, numero 27 del mondo, ad inizio secondo set. Fognini si trovava comunque avanti nel match dopo aver vinto il primo set per 7-5 e anche per 2-1 nella seconda frazione. Il nativo di Arma di Taggia ha conquistato un’altra semifinale (nona stagionale), dopo quella raggiunta due settimane fa a Tokyo, ma poi non giocata contro Del ...

Tennis - a Stoccolma e Mosca avanzano gli azzurri : Fognini e Seppi ai quarti : A Stoccolma e a Mosca avanzano i Tennisti azzurri: Fabio Fognini e Andreas Seppi si qualificano per i quarti di finale dell' Intrum Stockholm Open e della VTB Kremlin Cup. Fabio Fognini è nei quarti ...

Tennis : Fognini ai quarti a Stoccolma : ANSA, - ROMA, 18 OTT - quarti di finale centrati per Fabio Fognini a Stoccolma. Tutto facile per l'azzurro del Tennis che, al torneo Atp 250 in Svezia, ha battuto in meno di un'ora con il punteggio di ...