Palio | vince la Tartuca con colpo di scena

Al Palio straordinario di Siena, per il centenario della Prima guerra mondiale, Vince la Tartuca, senza fantino, con il cavallo Remorex, dopo la caduta di Andrea Coghe detto 'Tempesta'. Per la contrada è la 49esima vittoria. Tante le cadute, in questa corsa, caratterizzata anche dall'infortunio del cavallo della Giraffa, Raoul.

È stata la contrada della Chiocciola con il fantino Elias Manucci detto Turbine su Terribile da Clodia a vincere la 'provaccia' del Palio di Siena straordinario dedicato alla

E' stata la contrada dell'Oca con il fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo su Sorighittu a vincere la seconda prova in vista del Palio di Siena straordinario in programma il 20

Palio remiero 2018 - vince l'Ilva del Rione il Piano : Presente anche il legale della famiglia Appiani, Cesarina Barghini , che, dopo aver ricordato gli aspetti di solidarietà e rispetto legati allo sport, ha aggiornato sugli esiti delle vicende ...

La contrada della Lupa con il cavallo Porta Alabe, montato da Giuseppe Zedde, detto Gingillo, ha vinto il Palio dedicato alla Madonna dell'Assunta che si è corso in piazza del Campo. La Lupa, partita di rincorsa, era una delle contrade favorite alla vigilia. Per Gingillo è la terza vittoria al Palio, mentre per Porto Alabe la seconda. L'ultima vittoria della Lupa era stata nel Palio del 16 agosto del 2016.

