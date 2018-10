Amici | Maria De Filippi rivoluziona il cast | l' indiscrezione | in trasmissione un nome

Grande Fratello Vip 2018 news : un nuovo meccanismo per il reality di canale 5. L’idea è di “copiare” Amici di Maria De Filippi : Il Grande Fratello Vip 2018 cambia meccanismo? Le ultime news sul reality condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini – gli unici che rimarranno alla conduzione(visto che si era parlato di una conduzione D’urso per la puntata di Giovedì) – copierà il talent Amici di Maria De Filippi? Grande Fratello Vip raddoppia: due puntate in settimana per il reality di canale 5 Non è una novità che il reality targato Endemol quest’anno ...

Marco Mengoni giudice di Amici? Maria De Filippi lo vuole nel cast : tutti i dettagli : Marco Mengoni sbarca ad Amici? Maria De Filippi lo vuole come giudice al serale Continua il toto nomi sui personaggi che, a partire dalla prossima edizione, entreranno a far parte del cast di Amici di Maria De Filippi come professori o giudici al serale. L’ultimo su cui molti stanno puntando, al momento, pare essere Marco […] L'articolo Marco Mengoni giudice di Amici? Maria De Filippi lo vuole nel cast: tutti i dettagli proviene da ...

Amici di Maria : la produzione replica alla Giorgi e sembra girare le accuse a Forum : La produzione di Amici non ci sta e decide di replicare duramente alle affermazioni che Eleonora Giorgi ha fatto al Grande Fratello Vip sul basso compenso che percepirebbe suo figlio Paolo [VIDEO]per lavorare nel talent show. Gli addetti ai lavori, dunque, sui profili social della trasmissione hanno pubblicato il video integrale della discussione che l'attrice ha avuto con Walter Nudo su Ciavarro Junior e su quello che fa sia ad Amici che a ...

Amici 18 - Maria De Filippi vuole Giorgia come giurata : Maria De Filippi ospite in radio lancia un invito a Giorgia: “Vieni ad Amici”. Ecco cosa ha risposto la cantautrice romana alla regina della TV Maria De Filippi invita Giorgia al serale di Amici 18. Un invito lanciato durante un’intervista radiofonica in cui la regina di Canale 5 senza tanti giri di parole le ha inviato un messaggio – invito dicendole: “Vieni ad Amici?”. Maria De Filippi: “Giorgia vieni ...

Amici Di Maria : svelati i cinque professori - due new entry e la data d’inizio : Amici quest’anno si rivoluziona e per la diciottesima edizione Maria De Filippi ha deciso di fare un restyling al cast. L'articolo Amici Di Maria: svelati i cinque professori, due new entry e la data d’inizio proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Amici di Maria De Filippi : Timor Steffens sostituisce Garrison : Timor Steffens sbarca ad Amici 18 al posto di Garrison Rochelle Dopo l’annuncio di Lorella Boccia nelle vesti di co-conduttrice del daytime di Amici di Maria De Filippi al fianco di Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro, inizia a delinearsi anche la squadra dei docenti per l’anno 2018-2019. Dal 29 ottobre la Scuola del talento più famosa d’Italia riaprirà i battenti su RealTime con i casting, i quali porteranno alla formazione ...

Alessandra Amoroso - il trionfo dell'ex Amici di Maria De Filippi : '10' album più venduto : Dieci e lode per Alessandra Amoroso . È il suo nuovo album 10 il dominatore delle classifiche dei più venduti/ascoltati di questa settimana. Secondo i dati Fimi, l'ex vincitrice di Amici di Maria De ...

Amici di Maria De Filippi - Boosta senza filtri : le parole sul talent che non piacciono : Boosta non rifarebbe Amici, l’ex prof di canto spiega il motivo Boosta non rifarebbe l’esperienza di insegnante ad Amici, e non è di certo il primo ad aver espresso giudizi non proprio lusinghieri sul talent show. Anche se con termini totalmente diversi infatti Morgan aveva fatto scoppiare una polemica assurda sul programma fino a quando […] L'articolo Amici di Maria De Filippi, Boosta senza filtri: le parole sul talent che non ...