Grafene | il Nobel Novoselov | l’Italia in prima fila nella ricerca

meteoweb.eu

: RT @graphenefactory: Il premio Nobel Kostya Novoselov ispira la platea col racconto della storia del #grafene fino alle più ambiziose appl… - aleksey_arsenin : RT @graphenefactory: Il premio Nobel Kostya Novoselov ispira la platea col racconto della storia del #grafene fino alle più ambiziose appl… - graphenefactory : Il premio Nobel Kostya Novoselov ispira la platea col racconto della storia del #grafene fino alle più ambiziose a… - RobRe62 : RT @Leonardo_IT: Konstantin Novoselov, premio Nobel per la scoperta del grafene, descrive le tappe storiche, dai primi usi della grafite, c… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Lo scopritore del, il premioKonstantin, a margine della conferenza “Graphene: revolution is coming to Earth… and space“, organizzata al Museo della scienza e della tecnologia dall’azienda Leonardo, ha dichiarato che l’Italia è insul materiale, che sta aprendo la strada a una vera e propria rivoluzione tecnologica. L’evento ha sottolineato il ruolo della Graphene Flagship, la maggiore iniziativa didell’Unione europea, avviata nel 2013, il cui obiettivo è far uscire ildai laboratori per portarlovita quotidiana dei cittadini: “Si tratta di un consorzio molto importante perche’ unisce persone di Paesi diversi e con competenze differenti favorendo la collaborazione con l’industria, cosa in cui le universita’ non brillano, soprattutto in Europa. ...