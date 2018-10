Attentato Crimea | bomba e sparatoria in una scuola | 18 morti Ultime notizie | killer

Crimea - esplosione al politecnico. La polizia : «L’Attentatore uno studente» : Attentato in CrimeaAttentato in CrimeaAttentato in CrimeaAttentato in CrimeaUna strage di adolescenti e ventenni in un college in Crimea. Sono almeno 18 i morti e 50 i feriti nell’attacco avvenuto all’istituto politecnico di Kerch. La città è strategica all’interno della penisola e fondamentale per il controllo russo sulla regione contesa con l’Ucraina. Ancora non è chiara la ricostruzione dei fatti. All’inizio si è pensato che a causare lo ...

Crimea - è studente autore dell'Attentato : 14.48 Le prime immagini di un giovane di 22 anni,che ha sferrato l'attacco al college di Kerch con un bilancio provvisorio di 18 morti e 40 feriti, circolano su Telegram e riprese dalla tv russa. Il giovane teneva in mano un fucile di grosso calibro, e dopo la strage il suo corpo è stato ritrovato nella biblioteca al secondo piano.I testimoni raccontanoo anche di una forta esplosione avvenuta nella mensa. Gli inquirenti hanno classificato ...

Attentato in un’università in Crimea con un ordigno pieno di schegge : 18 morti e oltre 70 feriti : Un ordigno è esploso nell’istituto politecnico di Kerch, in Crimea. Secondo Sergey Aksynov, leader della penisola, i morti sarebbero 18, almeno 40 i feriti. Si teme che tra le vittime vi siano molti ragazzi che studiavano nella scuola....

Crimea - bomba in un college : 18 morti e 50 feriti. La polizia : «L’Attentatore è uno studente di 22 anni» : L’esplosione è avvenuta nella zona della mensa dell’istituto di Kerch, poi è seguita una sparatoria. Il bilancio è provvisorio. Per la polizia il killer è uno studente di 22 anni che poi si è ucciso

Attentato in Crimea - spari e bomba in un college : 18 morti e 50 feriti. Cremlino : «Terrorismo» : L’esplosione è avvenuta nella zona della mensa dell’istituto di Kerch, poi è seguita una sparatoria. Dopo lo scoppio sarebbero entrati in azione uomini mascherati e armati di mitra

Attentato Crimea - BOMBA AL POLITECNICO : 13 MORTI/ Russia ultime notizie - “uomini sparavano sugli studenti” : CRIMEA, esplode BOMBA in un istituto scolastico: almeno 13 MORTI e 70 feriti. Media Ucraina, "forse più esplosioni e spari contro studenti": ultime notizie, Russia non esclude terrorismo(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 14:10:00 GMT)

C’è stato un Attentato in Crimea : Nella caffetteria dell'università a Kerch: ci sono almeno 10 morti e 50 feriti The post C’è stato un attentato in Crimea appeared first on Il Post.

Attentato in un’università in Crimea con un ordigno pieno di schegge : 13 morti e 70 feriti : Un ordigno è esploso nell’istituto politecnico di Kerch, in Crimea, uccidendo almeno tredici persone. I feriti sono decine, tra 50 e 70 a seconda delle fonti. Si teme che tra le vittime vi siano molti ragazzi e adolescenti che studiavano nella scuola....