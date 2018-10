Grande successo alla 30^ edizione della Fiera di Ottobre ad Arischia

Grande Fratello Vip - urla fuori dalla Casa : 'Avete rotto'. Ecco cos'è successo : Parole grosse e insult i fuori dalla Casa del Grande Fratello V i p . La scorsa notte, mentre i concorrenti del GFVip erano ancora svegli e si trovavano a chiacchierare in giardino, all'improvviso ...

Grande Fratello Vip - insulti fuori dalla Casa : 'Avete rotto'. Ecco cos'è successo : Parole grosse e insult i fuori dalla Casa del Grande Fratello V i p . La scorsa notte, mentre i concorrenti del GFVip erano ancora svegli e si trovavano a chiacchierare in giardino, all'improvviso ...

Grande Fratello Vip - paura fuori dalla Casa : 'Avete rotto'. Ecco cos'è successo : Parole grosse e insult i fuori dalla Casa del Grande Fratello V i p . La scorsa notte, mentre i concorrenti del GFVip erano ancora svegli e si trovavano a chiacchierare in giardino, all'improvviso ...

Vela – Giochi Olimpici giovanili - due medaglie per l’Italia : Grande successo per Giorgia Speciale e Nicolò Renna : Agli Youth Olympic Games due medaglie per la Vela azzurra, Giorgia Speciale si laurea campionessa Olimpica giovanile della classe techno 293 plus femminile Venerdì 12 ottobre 2018 diventa una giornata Speciale per la Vela giovanile azzurra, con le medaglie conquistate agli Youth Olympic Games di Buenos Aires da Giorgia Speciale e Nicolò Renna esulta tutto il movimento velico italiano, voglioso di rivalsa dopo l’edizione non fortunata ...

Red Bull Air Race : Grande successo per la tappa di Indianapolis : Dopo una lotta all’ultimo secondo Micheal Goulian diventa il primo pilota americano della Red Bull Air Race a scrivere il suo nome sulla lista dei vincitori nella Indianapolis Motor Speedway. Al secondo posto il canadese Pete McLeod con il primo podio del 2018, mentre il francese Nicolas Ivanoff finisce la gara al terzo posto Indianapolis, USA – La vittoria di Gulians davanti agli occhi di 40.000 spettatori durante l’intero scorso weekend ...

Francesco Monte e Giulia Salemi - è successo dopo il bacio. Tensione alle stelle al Grande Fratello : Al Grande Fratello Vip 3 prosegue la telenovela tra Francesco Monte, storico ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ed ex concorrente dell’isola dei Famosi 2018 e l’attrice e modella Giulia Salemi. “Ormai siamo una coppia, no?”, ha detto questa mattina con un pizzico di ironia l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez alla giovane. Una mattinata iniziata con sorrisi e coccole, poi sfociata in una lite furiosa. Sin dall’inizio della terza ...

Attacco a Ilary Blasi e al Grande Fratello Vip : ecco che è successo : “Certe esperienze fanno parte della vita e magari tra qualche anno ti farai anche una risata su questa storia e canterai come il il tuo amico viva la libertà”. Così ha detto Ilary Blasi a Silvia Provvedi nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip. Lei, la Provvedi, non è riuscita a trattenere le lacrime quando la conduttrice l’ha chiamata in disparte per parlare del suo ex, Fabrizio Corona. Le ha mostrato le ...

Temptation Island Vip - Grande successo per l’ultima puntata. E Simona Ventura si ritrova vera superstar : La prima edizione vip di Temptation Island è ufficialmente un successo, segnato dall’ottimo casting e dallo storytelling: l’ultima puntata del docureality di Canale 5 ha ottenuto 4.034.000 telespettatori con il 22,4% di share. Vincendo la serata e superando la fiction con Gigi Proietti ferma al 17,3% con 4 milioni di spettatori. Una vittoria che segna anche il riscatto professionale di Simona Ventura che alle prese con un ruolo sulla ...

È successo in TV - 10 ottobre 2016 : Pamela Prati squalificata dal primo Grande Fratello VIP (video) : Era tutto cominciato con un "Pamela, hai più volte infranto il regolamento nonostante i richiami del 'Grande Fratello'" dalla sua vivavoce, Ilary Blasi leggeva a chiare lettere quale sarebbe stato il destino di Pamela Prati decisa poche ore prima ad abbandonare il reality show di Canale5, prima cercando di fuggire dalla casa più spiata d'Italia e poi cercando di sottrarsi per ore a microfoni e telecamere.Il suo intento proseguì anche durante la ...

Imperia : Grande successo domenica scorsa per la 5a edizione del torneo 'Emilio Broccoletti' di volley : La Società organizzatrice ringrazia tutte le squadre partecipanti per aver permesso il successo del torneo, il Comune di Imperia per aver messo a disposizione la struttura del palazzetto dello Sport ...

Francesco Monte e Stefano Sala/ Cos’è successo sotto le coperte al Grande Fratello Vip 2018 : Francesco Monte e Stefano Sala, cos'è accaduto tra i due in Caverna sotto le coperte? Arrivano i chiarimenti in diretta al Grande Fratello Vip 3(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 23:00:00 GMT)

Grande successo per la 53edizione della Sagra della Castagna e del Fungo di Rossana : Alto tasso di gradimento per tutti gli spettacoli musicali e danzanti svoltisi durante la giornata di festa e per le tante interessanti mostre fotografiche, pittoriche e micologiche, allestite per le ...

Silvia e Giulia Provvedi - Le Donatella/ Le gemelle si sono spente - cosa è successo? (Grande Fratello Vip 2018) : Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi: le gemelle sembrano essersi spente, cosa è successo? Perché non riescono ad essere più protagoniste nella casa? (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 07:00:00 GMT)

Grande successo ieri sera - al Teatro Massimo di Cagliari - per lo spettacolo "La conosci Giulia?". : ... Federico Valenti, Diego Milia, Tanya&Mara, Kor Vocal Ensemble e la voce di Elio Turno Arthemalle, che mettono in luce stereotipi e squilibri di genere ancora molto radicati sia nel mondo dell'...