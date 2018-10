Omicidio come nel romanzo | condannato Daniele Ughetto Piampaschet Nuovo Appello | 25 anni

Macomer - Manuel Careddu : anche una ragazza tra i 5 arrestati per il presunto Omicidio : Senza sosta proseguono le ricerche di Manuel Careddu, il 18enne di Macomer (Nuoro) scomparso lo scorso 11 settembre ad Abbasanta (Oristano). Questo sarebbe stato il luogo dell'ultimo avvistamento del giovane, che secondo indiscrezioni sarebbe stato vittima di una trappola. Si indaga per omicidio e, mentre si attendono ulteriori sviluppi dalle operazioni di ricerca del corpo, sono stati effettuati degli arresti di persone sospettate. Le ...

Cuneo : "Comprata come moglie a 14 anni la donna accusata dell'Omicidio del marito" : La difesa di Assunta Casella punta alle attenuanti in secondo grado: "Acquistata per 500mila lire e poi maltrattata per 45 anni. Costretta perfino a prostituirsi"

Dall’Omicidio Regeni all’arresto dei giornalisti - su Sky un docu-film racconta come è cambiato l’Egitto con Al-Sisi : Da quando Abdel-Fattah Al-Sisi è salito al potere nel 2013, in Egitto arresti, torture e sparizioni forzate hanno raggiunto livelli senza precedenti. Partendo dall’assassinio di Giulio Regeni, giovane ricercatore dell’Università di Cambridge al Cairo, il docu-film “Our Man In Cairo – Il Nostro Uomo Al Cairo”, in onda domenica 30 settembre alle 21.15 su Sky Atlantic e disponibile suSky On Demandper il ciclo “Il racconto del reale”, ...

Aveva scritto un libro su come uccidere il marito - arrestata per l'Omicidio del coniuge : Si era definita una romantica scrittrice di suspense che ama trascorrere molto tempo a pensare agli omicidi e, di conseguenza, a come schivare le indagini. Nancy Crampton Brophy, 68 anni, autrice di un manuale apparentemente ironico dal titolo esplicativo 'come uccidere tuo marito', sembrava solo mossa da una sfrenata fantasia con venature macabre e al limite dell'assurdo. Invece dell'assurdo ha fatto ragione di vita e di morte reali. Detto e ...

