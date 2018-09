Salvador Dalí La ricerca dell’immortalità al cinema | sconto biglietti e recensione

cubemagazine

: La nuova stagione della grande #arte al #cinema alza il sipario oggi #24settembre col maestro #salvadordali Pronti… - Ma_Se_Domani : La nuova stagione della grande #arte al #cinema alza il sipario oggi #24settembre col maestro #salvadordali Pronti… - axlltht : RT @Nat_Ali_e: e nostro malgrado, torna, torna, questo destino d’infanzia che esplode da tutte le parti Claudio Rodríguez ?? Salvador Dalì… - taimu_taimu : Javanese Mannequin, 1934 Salvador Dali -

(Di lunedì 24 settembre 2018)Lainaugura il nuovo calendario di La Grande Arte alesclusivamente nelle sale il 24-25-26 settembre 2018. La pellicola è volta a celebrare il prossimo anniversario dei 30 anni dalla morte di uno degli artisti più fantasiosi, irruenti e imprevedibili del ‘900:(1904-1989). SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESELaalCube Magazine offre ai suoi lettori la possibilità di ricevere un buonoperLa. Per ottenere il coupon cliccare sull’immagine qui sotto per ingrandirla, salvarla sul proprio dispositivo e mostrarla alle casse prima dell’acquisto del biglietto per avere la riduzione. ATTENZIONE: convenzione valida neiaderenti, non comprende gli eventuali diritti di prevendita. Per ...